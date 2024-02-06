В Раде раскрыли имена тех, кого уволят вместе с Залужным

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным будут уволены и все его заместители.
«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: (Евгения – ред.) Мойсюка, (Николая – ред.) Балана, (Михаила – ред.) Забродского», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
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Элина Позднякова