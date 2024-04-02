На Украине уволили предлагавшую взорвать Крымский мост замглавы МИД Джапарову

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Кабинет министров Украины уволил со своего поста первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
В своём телеграм-канале Мельничук не сообщил о причинах увольнения замминистра, ограничившись констатацией кадровых изменений. Джапарова также считала невозможным окончание конфликта на Украине без участия Китая с учётом его статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и статус крупнейшей экономической державы.
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