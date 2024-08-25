Фото: istockphoto/reflection_art
Украина ещё в 2016 году обозначала в школьных учебниках Курскую область и некоторые другие российские регионы как свою территорию. Таким образом, учащиеся занимались по несуществующим в реальности картам.
Об этом рассказал РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков. Он показал крайне любопытную книгу для школьников «Руйнуймо міфи», что означает «ломаем мифы». В издании в состав карты Украины входят Кубань, Слобожанщина и Крым.
В Украинскую Слобожанщину, если верить данной карте, якобы входят исконно русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. По словам эксперта, нынешнее нападение на Курскую область — результат этой пропаганды. Людям внушили, что они — владетели этих земель. Украина сейчас пожинает плоды этих самых уроков, заключил Шашков.
Читайте также:
В Госдуме раскритиковали Зеленского за уничтожение украинского народа
Миронов высказался о Дне независимости Украины
Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины
«Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — прокомментировал это «географическое пособие» учёный.
В Украинскую Слобожанщину, если верить данной карте, якобы входят исконно русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. По словам эксперта, нынешнее нападение на Курскую область — результат этой пропаганды. Людям внушили, что они — владетели этих земель. Украина сейчас пожинает плоды этих самых уроков, заключил Шашков.
Читайте также:
В Госдуме раскритиковали Зеленского за уничтожение украинского народа
Миронов высказался о Дне независимости Украины
Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины
Александр Бойцов