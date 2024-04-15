На Украине высказались о перспективах завершения конфликта

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Корейский сценарий представляется наиболее реалистичным вариантом завершения конфликта на Украине. О такой возможности рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Андрусив, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По его словам, существует три варианта завершения конфликта, большинство из которых не выгодны Киеву. Наиболее реалистичным в нынешней ситуации является сценарий с Корейским полуостровом, сказал он.
Аналогичное мнение высказал бывший командующий европейским силами НАТО Джеймс Ставридис. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной закончится «по сценарию Корейской войны». В то же время переговоры могут состояться после президентских выборов в США.
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«К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта», – сказал Андрусив.
Аналогичное мнение высказал бывший командующий европейским силами НАТО Джеймс Ставридис. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной закончится «по сценарию Корейской войны». В то же время переговоры могут состояться после президентских выборов в США.
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Александр Климов