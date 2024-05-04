На Украине высказались об «исчезновении» министра обороны в документах

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С конца апреля документы Министерства обороны Украины подписывает заместитель министра Иван Гаврилюк. Министр Рустем Умеров находился в командировке, сообщает информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"», – отмечается в публикации.
В то же время в министерстве обороны объявили, что Гаврилюк подписывает контракт как «временно исполняющий обязанности министра обороны Украины», поскольку министр Умеров находится в командировке. Однако в министерстве не сообщили, вернулся ли министр обороны Умеров к своим официальным обязанностям.
Ранее в украинских социальных сетях появилась информация о том, что приказ Министерства обороны от 27 апреля о внесении изменений в положение о военно-врачебных комиссиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подписан Гаврилюком, а не Умеровым.
Рустем Умеров был назначен министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал этот пост около двух лет.
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