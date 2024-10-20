Украина попросила электроэнегию у Европы

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Украина на фоне серьзных проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских государств. Об этом сообщается в заявлении национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго», опубликованном в её официальном Telegram-канале.
Отмечается, что импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Великобритании. Общий вывод составил 5000 МВт в час при максимальной мощности в чаах Канады до 1290 МВт.
Кроме того, в очередной раз «Укрэнерго» обратилось к гражданам с просьбой экономить электричество и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
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Анастасия Чинкова