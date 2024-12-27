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Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что плата Украины за западную авантюру станет потеря своих территорий. Об этом глава государства сказал на своей странице в соцсети Facebook*.


«Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу... Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо в видеообращении.

Также премьер Словакии высказался о переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Фицо не понимает отказ Зеленского проводить мирные переговоры, так как это ведет его страну к катастрофе. В очередной раз глава государства призвал к решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, Фицо высказал готовность Словакии стать площадкой для старта переговоров.

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#украина
#переговоры
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#роберт фицо
#словакия
Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО
27 декабря 2024, 23:36

Фото: iStock/PavelRodimov

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом глава Германии высказался в интервью новостному порталу t-online.
«Курс социал-демократического канцлера ясен: мы поддерживаем Украину настолько сильно, насколько это возможно. В то же время мы действуем осмотрительно, чтобы не допустить эскалации, войны между Россией и НАТО. Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», — заявил Шольц.
Также глава Германии выступил с критикой кандидата в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Последний изначально выступал за поставки Taurus Киеву, а после счел данный вариант ненужным. Но уже в октябре Мерц выставил своеобразный ультиматум о поставках. Такой подход Шольц назвал опасным зигзагообразным курсом.

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Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

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#шольц
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Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского
27 декабря 2024, 23:16

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине нужно проводить с согласия Владимира Зеленского. Об этом рассказал на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Администрации США Джон Кирби.
«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — цитирует Кирби ТАСС.

Свой комментарий Кирби дал на вопрос готовности Словакии предоставить площадку для проведения переговоров. В Администрации США отметили, что пока Зеленский не готов к урегулированию конфликта, поэтому Белый дом будет следить за тем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы.

Также Кирби подчеркнул, что страна, которая хочет стать участником урегулирования конфликта на Украине, должна полностью поддерживать Зеленского.

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#сша
#зеленский
#переговоры
#украина
#белый дом
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Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны
27 декабря 2024, 22:24

Фото: iStock/ Michele Ursi

Армия Украины (ВСУ) может быть выбита из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. Об этом агентству Bloomberg сообщили правительственные источники в Соединенных Штатах Америки.
По информации должностных лиц в Соединённых Штатов Америки, Вооружённые силы Украины лишились примерно половины до этого занятых территорий, а скоординированное наступление армии Российской Федерации, полагают источники, может заставить военнослужащих Украины либо нчать отступать, либо оказаться перед угрозой окружения.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — обратил внимание правительственный источник.

Как подчёркивалось в материале, в Киеве намекнули, что планируют использовать занятую территорию в регионе РФ как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Но для киевского режима ситуация осложняется нехваткой живой силы и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и остальных союзников.

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В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека

На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов

Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области
#рф
#всу
#украина
#курская область
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В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека
27 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/ Dragon Claws

В Белгородской области атаковали населённые пункты в четырех районах, есть потерпевшие, передал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
«Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — подчеркнул Гладков.

Автомобиль получил повреждения.

Сообщалось, что второй дрон взорвался в здании администрации. Из-за детонации повредилась входная группа и фасад и пострадали окна, отметил Гладков.

Еще один житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Шебекинском округе.

«В селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем», — обратил внимание Вячеслав Гладков.

FPV-дрон совершил атаку на частное домовладение в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате происшествия были повреждены окна, посечены фасад и ограждение.

В селе Грузское Борисовского района из-за атаки беспилотного летального аппарата на территории сельхозпредприятия получил повреждения автобус.

Из-за прилёта боеприпаса в поселке Малиновка Белгородского района пострадала кровля и окна пристройки здания. ​

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#автобус
#автомобиль
#дрон
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#кровля
#Вячеслав Гладков
#машина
#белгородская область
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На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов
Посол Украины в ЕС заявил об оснащении российских дронов ИИ
27 декабря 2024, 18:52

Фото: iStock/Diy13

Российские дроны начали оснащать искусственным интеллектом, что усложняет их глушение с помощью систем РЭБ. Об этом изданию Politico заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
По его словам, установка ИИ на дроны затрудняет их глушение с помощью РЭБ, так как они сами распознают цель и наносят удар.

«К сожалению, атаки становятся все более изощренными. Даже используют ИИ, чтобы затруднить глушение своих беспилотников Shahed», — заявил Ченцов.

Он отметил, что российские военные оснащают беспилотники возможностью распознавать цели, даже при отсутствии питания от сети. Они могут видеть объект, похожий на электростанцию, при движении в автономном режиме.

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#бпла
#ракета
#ии
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Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области
27 декабря 2024, 18:33

Фото: iStock/Diy13

Российские военные установили российский флаг в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг Российской Федерации в центре населенного пункта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

22 декабря Минобороны опубликовало информацию о том, что российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.

По данным ведомства, решительные действия подразделений группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.

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#днр
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#минобороны
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Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
Вучич: Украина больше остальных проиграет по итогам конфликта
27 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше остальных проиграет по итогам войны, а США и Китай окажутся в выигрыше. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью Handelsblatt.
«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — заявил Вучич.

Он считает, что Китай выступит посредником в возможных мирных переговорах, которые будут инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Вучича, Китай может оказать влияние на Москву.

Однако сербский лидер выразил обеспокоенность тем, что до прекращения огня может произойти эскалация конфликта, если Россия решит ответить на удары западными ракетами по своей территории.

«Тот, кто думает, что Путин не применит это мощное оружие, ошибается», — заявил Вучич.

И добавил, что Трамп не станет поддерживать Украину так же, как ее поддерживает нынешняя администрация США. Он сделает все возможное для разрешения этого конфликта, если он не обострится до его инаугурации, считает Вучич.

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#вучич
#трамп
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Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации
27 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/Photoboyko

Правительство Украины разрешило выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации признаны критически важными. Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, который утвердила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Такие изменения были внесены кабмином в постановление о бронировании.

Принятием этого решения священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

Помимо священнослужителей в перечень профессий, на которых не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников, вошли протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.

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#мобилизация
#украина
#служба
#правительство
#священник
#бронирование
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Бойцы ВСУ сдались в плен в районе Дзержинска
27 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные сдались в плен бойцам 132-й бригады ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название – Торецк). Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что семеро бойцов ВСУ из 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен российским военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Украинские солдаты приняли решение сдаться в плен после того, как получили сброшенные с беспилотника листовки. После они призвали своих сослуживцев поступать так же.

Ранее боец ВСУ Антон Черный рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках».

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#вс рф
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