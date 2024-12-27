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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что плата Украины за западную авантюру станет потеря своих территорий. Об этом глава государства сказал на своей странице в соцсети Facebook*.
«Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу... Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил Фицо в видеообращении.
Также премьер Словакии высказался о переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Фицо не понимает отказ Зеленского проводить мирные переговоры, так как это ведет его страну к катастрофе. В очередной раз глава государства призвал к решению конфликта дипломатическим путем. Кроме того, Фицо высказал готовность Словакии стать площадкой для старта переговоров.
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Facebook* (соцсеть запрещена на территории России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Иван Мусатов