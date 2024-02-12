«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут устранить не только с политической сцены, но и физически, с таким заявлением выступил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для Sputnik.
«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — прокомментировал ситуацию Мирошник.
По его словам, с отставкой главкома был запущен отсчёт с начала политической игры, в которой у Залужного есть два варианта действий — позволить окончательно слить себя, либо вступить в прямое противостояние с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Евгения Парфентьева