«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически

Курс Евросоюза, направленный на эскалацию конфликта на Украине, и политика в отношении России будут иметь негативные последствия для самого Брюсселя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.