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«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически

Посол Мирошник: Залужного могут устранить физически
12 февраля 2024, 13:55

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут устранить не только с политической сцены, но и физически, с таким заявлением выступил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для Sputnik.
«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — прокомментировал ситуацию Мирошник.

По его словам, с отставкой главкома был запущен отсчёт с начала политической игры, в которой у Залужного есть два варианта действий — позволить окончательно слить себя, либо вступить в прямое противостояние с украинским президентом Владимиром Зеленским.


При этом, Мирошник отметил, что выбор нового главкома украинской армией был сделан Зеленским в пользу Александра Сырского именно с учётом опыта Залужного. По мнению Зеленского, Сырский будет заниматься исключительно военными вопросами и не станет лезть в политику.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#украина
#всу
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Боррель сделал резкое заявление о связи работы НАТО с настроением президента США
Боррель: работа НАТО не должна зависеть от настроения американских президентов
12 февраля 2024, 14:23

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Работа НАТО не должна зависеть от настроения президента США. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках встречи глав МИД стран Евросоюза, сообщает Reuters.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.

Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе. Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».

«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — считает Боррель.

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#сша
#работа
#политика
#президент
#дональд трамп
#заявление
#нато
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Миллионы нелегальных иммигрантов США под угрозой депортации
Трамп в случае победы на выборах депортирует нелегальных иммигрантов
12 февраля 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Все глаза обращены на возвращение бывшего президента США Дональда Трампа, который готовится к радикальным шагам в борьбе с нелегальной иммиграцией.
План Трампа включает масштабную депортацию миллионов нелегальных иммигрантов при помощи широкого арсенала инструментов и поддержки со стороны правоохранительных органов всех уровней, сообщает портал Axios.

Он стремится мобилизовать не только агентов иммиграционной таможенной полиции, но и сотрудников ФБР, прокуроров и Национальной гвардии для реализации своего амбициозного плана. Предполагается, что военные построят специальные объекты в приграничных зонах для временного содержания лиц, ожидающих депортации.

Особое внимание уделяется использованию малоизвестных законов и разделов о подстрекательстве к мятежу для ускорения процесса депортации, что вызывает вопросы о юридической стороне такого подхода.

Пока неясно, какова будет конечная стоимость этого амбициозного плана, но эксперты отмечают, что он может иметь значительное влияние на текущую политическую обстановку и социальные динамики в стране.

Трамп также продолжает подчеркивать необходимость жестких мер в отношении нелегальной иммиграции, предполагая, что число нелегальных мигрантов в стране продолжает расти, вызывая обеспокоенность общественности и политиков. Этот новый поворот в иммиграционной политике США вызывает оживленные дискуссии и требует внимания к нюансам и последствиям предлагаемых мер, в то время как страна продолжает сталкиваться с вызовами нелегальной миграции.

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#сша
#военные
#план
#меры
#трамп
#полиция
#мигранты
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На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность
12 февраля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Сотрудники МЧС обеспечат безопасность выборов президента в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайного ведомства по Московской области.
«Всего в проведении выборов в регионе планируется задействовать 2929 объектов, на которых будут работать 3928 избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия. Подготовка к проведению голосования уже началась. Сотрудники МЧС обеспечат на избирательных участках пожарную безопасность», – говорится в сообщении.
Как отметили инспекторы государственного пожарного надзора, при подготовке участка нужно учитывать наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помимо этого, на участке должны быть первичные средства пожаротушения, эвакуационные выходы и план эвакуации на случай возникновения пожара.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#мчс
#пожарная безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Конгрессе США предвидели скорую победу Путина в конфликте
Сенатор Шумер: Путин добьется успеха, если США не отправят помощь Киеву
12 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/JARAMA

В случае отсутствия военной помощи Украине от США президент России Владимир Путин добьется успеха в конфликте. Так считает лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
«Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — написал Шумер в соцсети X.

Ранее верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.


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#соцсети
#законопроект
#зеленский
#путин
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Дипломат Логвинов заявил о негативных последствиях политики ЕС по России
Дипломат Логвинов: политика ЕС по РФ будет иметь катастрофические последствия
12 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/sinonimas

Курс Евросоюза, направленный на эскалацию конфликта на Украине, и политика в отношении России будут иметь негативные последствия для самого Брюсселя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
По его словам, власти европейских государств пытаются внушить страх перед Россией рядовым европейцам. Им внушают, что Россия представляет реальную угрозу для Евросоюза, тем самым оправдывая расходы на Украину. Тем же путём они пытаются объяснить необходимость использования ещё больше количества политических, финансовых, экономических и военных ресурсов для того, чтобы не просто помогать Украине, а обеспечить её победу.

Дипломат убеждён, что такая политика будет иметь катастрофические последствия для самого Евросоюза.

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#евросоюз
#украина
#политика
#конфликт
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Стало известно о личном интересе Запада в разрушении Украины
Нургалиев: Запад имеет свой интерес в разрушении Украины
12 февраля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Запад имеет личный интерес в максимальном разрушении Украины. Так считает первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова приводит «АиФ».
По словам Нургалиева, конфликт никогда не затихал, а перед началом СВО только усилился, а действия украинских политиков в отношении Донбасса проводились для еще большей эскалации. Однако сейчас, отметил он, усиливаются голоса в пользу мирного урегулирования конфликта. Однако Киев продолжает полностью отказываться от переговоров.

«Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины», - сказал Нургалиев.

Он объяснил это тем, что промышленные гиганты уже готовятся получать госзаказы на восстановление инфраструктуры Украины. При этом нищих украинцев и дальше продолжат использовать для того, чтобы попытаться ослабить Россию.

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#сша
#конфликт
#сво
#киев
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Калининградский губернатор обвинил Канта в конфликте на Украине
Калининградский глава Алиханов: философ Кант имеет отношение к СВО
12 февраля 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Философ Иммануил Кант, родившийся в Кёнигсберге (Калининграде) имеет прямое отношение к развязыванию конфликта на Украине. Такое мнение выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, во время своего выступления на съезде политологов в Светлогорске.
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — цитирует Алиханова «Федерал Пресс».

По его словам, именно Кант стал основоположником немецкой классической философии, он повлиял на немецкую волю, отрезав ее от высших ценностей. Таким образом, глава региона уверен, что в работах философа «началась» Первая мировая война, а также конфликт на Украине. Он также напомнил, что Запад и ранее нарушал договоренности.

Напомним, Иммануил Кант (1724–1804) родился в Кенигсберге (нынешний Калининград). Он считал, что человек от природы зол, и может его преодолеть только благодаря своему разуму. Кроме того, философ придерживался идеи о вечном мире, которого должно добиться с помощью демократии и международного сотрудничества.

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#конфликт
#война
#человек
#калининград
#запад
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Байден раскритиковал Трампа за его позицию по НАТО
Байден после слов Трампа о НАТО: Путин нацелился на крупные призы
12 февраля 2024, 09:04

kremlin

Глава Соединенных Штатов раскритиковал в соцсети X (ранее Twitter) заявление экс-президента Дональда Трампа о том, что он не стал бы мешать РФ атаковать государства НАТО, если бы они отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

«Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы», — написал американский лидер.
В комментариях он подвергся критике. Политика призвали беспокоиться о своей стране, а не об Украине. Ему посоветовали не позориться и уйти с должности президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары России по странам НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Киргизии Жапаров призвал США не вмешиваться в дела страны
12 февраля 2024, 08:54

Фото: istock / HStocks

Президент Киргыстана Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела страны и давать объективную оценку процессам, которые происходят в государстве. Об этом пишет ТАСС.

«Мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — отметил Жапаров.
Это заявление — ответ госсекретарю США Энтони Блинкену на его послание главе Киргизии. Американский политик вырезал озабоченность по поводу положения гражданского общества в республике.

Ранее сообщалось, что Джон Кирби станет помощником президента США и получит новую должность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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