Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Ranimiro Lotufo Neto
К поискам 74-летнего пенсионера, над которым издевались боевики Вооруженных сил Украины в Судже, подключили аэроразведку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.
В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
Дарья Осипова