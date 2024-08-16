Бойцы ВСУ за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании

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Украинские военные, участвующие в атаке на Курскую область, за месяц до этого проходили обучение в Великобритании ведению боёв в городских условиях. Об этом пишет газета Times.
В материале сообщается о бойце Адаме, состоящим в подразделении, участвовавшим в террористическом нападении на российский регион. До этого его батальон участвовал в боевых действиях у Авдеевки и Харькова.
За месяц до атаки на Курскую область, часть бойцов этого подразделения была направлена в Великобританию, где их обучали ведению боёв вместе с британскими военными.
Особое внимание во время обучения уделялось рейдам на высотные здания.
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За месяц до атаки на Курскую область, часть бойцов этого подразделения была направлена в Великобританию, где их обучали ведению боёв вместе с британскими военными.
Особое внимание во время обучения уделялось рейдам на высотные здания.
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Анастасия Чинкова