Главком украинских войск Александр Сырский исчез, пока Россия прорвала фронт, а глава киевского режима Владимир Зеленский говорит, что «все идет по плану», отметил у себя на YouTube-канале аналитик Олег Соскин.
«Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал, нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — прокомментировал Соскин.Он добавил, что ВС РФ практически окружили большое число боевиков ВСУ под Курском и вернули себе десять населенных пунктов. Соскин резюмировал, что реальная ситуация гораздо хуже, нежели заявляет Зеленский и его команда.
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