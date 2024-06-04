На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам

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Потеря Часова Яра и Волчанска обернется для Украины большими проблема в преддверии «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, пишет РИА Новости.
По его словам, у Украины есть два участка, которые нельзя сдавать. Это Волчанск и Часов Яр. Он рассказал, что взятие Волчанска позволит российским военным выйти в тыл купянской группировке Вооруженных сил Украины. Это отрежет украинские силы на востоке Харьковской области, а потеря Часова Яра приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части. Это позволит РФ развить наступление на север и юг.
Полковник добавил, что потеря городов несет для Украины и чисто политические риски.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Полковник добавил, что потеря городов несет для Украины и чисто политические риски.
«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди совещание в Швейцарии», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова