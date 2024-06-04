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На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам

Стариков: потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ
04 июня 2024, 07:46
Фото: istock /Diy13

Фото: istock /Diy13

Потеря Часова Яра и Волчанска обернется для Украины большими проблема в преддверии «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, пишет РИА Новости.
По его словам, у Украины есть два участка, которые нельзя сдавать. Это Волчанск и Часов Яр. Он рассказал, что взятие Волчанска позволит российским военным выйти в тыл купянской группировке Вооруженных сил Украины. Это отрежет украинские силы на востоке Харьковской области, а потеря Часова Яра приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части. Это позволит РФ развить наступление на север и юг.

Полковник добавил, что потеря городов несет для Украины и чисто политические риски.



«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди совещание в Швейцарии», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
РИА Новости: у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию через месяц после теракта
04 июня 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус сити холле». Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, последние сведения о предоставлении ЧОПу лицензии передали фискальным органам в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, а также продлении ее срока действия. Спустя месяц налоговые органы зафиксировали данные об отзыве лицензии у предприятия. 25 апреля такие же сведения были зафиксированы второй раз. Сообщается, что по последним данным у частного охранного предприятия нет лицензий. Тем временем в «Крокусе» продолжает работать охрана.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.

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#охрана
#данные
#предприятия
#лицензии
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Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Володин: участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии все меньше
04 июня 2024, 08:18

Фото: сайт Кремля

Решение украинского вопроса без участия РФ невозможно. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию по украинскому кризису в Швейцарии.
Он отметил, что все меньше стран хотят принимать в ней участие. Саудовская Аравия отказалась приехать в Женеву из-за того, что на конференции не будет РФ. Китай тоже отказался от участия, добавил Володин. Председатель ГД сообщил, что союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов.

«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с одной стороны, Евросоюз и США пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. Они врут о своём стремлении к мирному урегулированию конфликта. С другой — дают разрешение Украине наносить удары с использованием своего вооружения по территории РФ. Он добавил, что самый эффективный способ завершить конфликт это перестать поставлять оружие.

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#володин
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В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
Гетемюллер: США разместили ЯО в Европе, чтобы снизить риски его распространения
04 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что Штаты разместили ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы отговорить их от разработки собственного ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гетемюллер, цель таких действий также заключается в снижении рисков распространения ядерного оружия. Она отметила, что с точки зрения Вашингтона и его союзников по Североатлантическому альянсу, Договор о нераспространении ядерного оружия — это договор о нераспространении в Европе, поскольку он не дал множеству соратников блока обрести и развернуть ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом использовать американское оружие украинская армия сможет исключительно с ограничением в масштабах.

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#ядерное оружие
#рф
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Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске
04 июня 2024, 08:15

Фото: istock /Ivan Murauyou

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному объекту национальной гвардии Украины в Днепропетровске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Сообщается, что после прилета был виден большой столб дыма. Несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.
«Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ», — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что впритык к автопарку находится СИЗО. Некоторые корпуса Вооруженные силы Украины использует как склад и расположения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сбу
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В США сообщили о расхождении приоритетов Вашингтона и Киева
NYT: приоритеты США и Украины расходятся
04 июня 2024, 07:33

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта. Об этом пишет издание The New York Times.
Сообщается, что собеседники газеты решили остаться анонимными. Один из них, комментируя решение США позволить ВСУ атаки возле границ Харьковской области, отметил, что ограничение больше не имеет смысла, потому что ситуация изменилась.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в рамках брифинга заявил, что США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Он уточнил, что США разрешили использовать своё оружие точечно с ограничением в масштабах. При этом Кирби добавил, что речь идёт о Харьковской области. Однако, по его словам, запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России по-прежнему действует.

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#рф
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Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80
Генеральная прокуратура требует передать государству велотрек Олимпиады-80
04 июня 2024, 07:06

Фото: istock /Deklofenak

Генеральная прокуратура РФ требует передать государству велотрек на западе Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что построен он был к Олимпийским играм 1980 года. Иск в Арбитражный суд был подан 29 мая. Сейчас здание велотрека принадлежит Московской федерации профсоюзов.

Помимо этого, прокуратура потребовала арестовать это имущество, запретить руководству распоряжаться велотреком, позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав. Однако суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание состоится 24 июля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья. Все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Участников конференции в Швейцарии предостерегли от антироссийского курса
Гремингер: швейцарская конференция не должна стать антироссийской
04 июня 2024, 06:42

Фото: istock / william87

Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие. Такое заявление сделал директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер, передает РИА Новости.
Как утверждает эксперт, он видит три цели на этой конференции.

«Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель — обсуждать три конкретные темы — гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность - и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг», — сказал он.
Он заявил, что эти цели должны быть достигнуты. Но, в первую очередь, подчеркнул Гремингер, крайне важно, чтобы конференция не стала антироссийской.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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«Шанс унизить»: В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
WP: Россия способна ответить Макрону атакой по инструкторам страны на Украине
04 июня 2024, 06:30

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение лидера Франции Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину. Такое мнение озвучил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.
«Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — ред.) <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — предупредил автор.
Как считает журналист, решение французского лидера чревато крайне большими рисками как в его собственном государстве, так и на Западе. Обозреватель указал, что французская общественность абсолютно не готова встречать гробы с погибшим на Украине военнослужащими.

Хокстадер также усомнился в том, что союзники Франции по НАТО будут готовы пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Госдеп отказался комментировать статус паспорта летевшего в Россию Риттера
Госдеп заявил, что не может комментировать статус паспорта Риттера
04 июня 2024, 04:32

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Госдепартамент не стал комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в госдепе.
До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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