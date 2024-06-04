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На Украине предупредили об отключении света зимой

Депутат Рады Нагорняк предупредил о длительном отключении света зимой
04 июня 2024, 02:53
Фото: istock / TebNad

Фото: istock / TebNad

Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что зимой продолжительность отключений электроэнергии в стране может достичь 10 часов в сутки.
«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — цитирует парламентария украинский телеканал «24 канал».
Нагорняк назвал ситуацию в энергосистеме Украины сверхсложной. При этом добавил, что объективно ситуация тяжелая уже с начала летнего периода, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее.



Во многом отключения будут совершаться из-за повышения тарифов на электричество. С 1 июня их подняли для жителей более чем на 60%.

Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#электричество
#электроэнергия
#украина
#дефицит
Замминистра обороны РФ Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество
Адвокат Исецкий: Иванову после суда могут вернуть арестованное имущество
04 июня 2024, 04:11

Фото: РИА Новости

Имущество, арестованное у заместителя министра обороны России Тимура Иванова, могут вернуть ему после вынесения приговора суда. Об этом заявил адвокат Эдуард Исецкий в разговоре с ТАСС.
Исецкий заявил, что снять арест с имущества обвиняемого могут при вынесении приговора и после вступления его в законную силу или же после доказательства отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Юрист отметил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц, в частности, жены, родственников или знакомых фигуранта дела. При аресте имущества третьих лиц суд должен продлевать его каждые 3 месяца.

Он также напомнил, что пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может его продать или подарить.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 23 апреля. Защита просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. В настоящее время экс-замминистра находится в СИЗО «Лефортово». Там он будет находится до 23 июня по решению суда.

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#юрист
#адвокат
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Женщина снялась в фильме для взрослых и испугалась последствий
04 июня 2024, 03:37

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Снявшаяся в фильме для взрослых женщина на форуме Reddit задалась вопросом, стоит ли рассказывать о случившемся супругу.
38-летняя анонимная пользовательница форума призналась, что в 18 лет принимала участие в съемках порнографических фильмов. Как утверждает читательница, она не планировала этого делать и пошла на съемки за компанию с подругой, но в итоге сама стала актрисой. Женщина заявляет, что пожалела о произошедшем и испугалась возможных последствий.

«Через несколько лет после этого я встретила своего мужа. Я никогда не говорила ему о съемках. Мне было стыдно, и я молилась, чтобы он не узнал об этом. Мы женаты уже 15 лет, у нас двое детей. Он любовь всей моей жизни и удовлетворяет меня по всем пунктам», — рассказала она.
Женщина не планирует делиться с мужем об ошибке молодости, но недавно заметила, что 30-минутный ролик с ее участием начал набирать популярность на сайтах для взрослых. Теперь она переживает, что его увидят коллеги супруга или друзья дочерей.

«Главная причина, по которой я до сих пор не поговорила с мужем, заключается в том, что я не хочу, чтобы он чувствовал себя неполноценным. У партнера по съемкам был очень большой пенис, и в этом видео я очень акцентирую на этом внимание», — призналась пользовательница.
Большая часть читатей форума порекомендовали автору сообщения не рассказывать мужу об этом видео, так как, скорее всего, он бы предпочел этого не знать. Еще один распространенным советом стал призыв связаться с сайтом, где опубликована видеозапись, и договориться о его удалении.

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Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию
Экономист Сорокина: педагогам СПО и пожарным ВС РФ разрешат пенсию с 50 лет
04 июня 2024, 02:57

Фото: istock / Denis Vostrikov

Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС РФ могут разрешить выйти на пенсию в 50 лет. Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина в интервью с «Прайм» заявила, что соответствующие предложения обсуждаются в Государственной Думе.
Как утверждает эксперт, речь идет о восстановлении справедливости. Сейчас преподаватели СПО не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные педагоги, поскольку по правилам для этого не менее половины учащихся должны быть несовершеннолетними. Это невозможно в колледжах и техникумах, так как даже после 9 класса многим студентам уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы практически всем уже по 18 или больше.

Касаемо армейских пожарных, им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Представители этой категории точно так же теряют трудоспособность в данной сфере задолго до общего пенсионного возраста, но у них нет права на досрочную пенсию.

Законодатели решили добиться равных условий для данных категорий работников, подытожила Сорокина.

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#эксперт
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#интервью
#педагоги
#вс рф
#пенсии
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Больная раком Кейт Миддлтон передала записку с криком о помощи: «Помогите»
За две недели до операции Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи
04 июня 2024, 02:02

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно попросила о помощи популярного фокусника. Об этом пишет «Комсомольская правда».
30 ноября 2023 года на шоу известного иллюзиониста Деррена Брауна Миддлтон передала ему маленькую записку, на которой было всего одно слово: «Помогите».

Деррен Браун рассказал, что прочитал записку после того, как Кейт вложила ее в руку во время рукопожатия. Это произошло за 2 недели до операции на брюшной полости, во время которой у принцессы обнаружили онкологию.

В настоящие время Кейт активно занимается своим лечением и и общению с детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые серьезно переживают из-за болезни матери.

Официальные представители королевской семьи по-прежнему не дают комментариев касательно ее текущего состояния. Известно, что многодетная мама не появится на публике до конца 2024 года.

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#болезни
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Иностранцам запретят усыновлять российских детей
Львова-Белова: в ближайшее время иностранцам запретят усыновлять детей из РФ
04 июня 2024, 00:30

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России. Омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова опубликовала отчет о своей работе за 2023 год, в котором указано, что за последние 2 года количество детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, снизилось почти на 90%.
«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказано в документе.
В отчете указано, что европейские государства являются основными странами, куда усыновляются дети из России. В 2023 году граждане Италии (5 детей) и Франции (1 ребенок) приняли на усыновление маленьких россиян. Соглашения о сотрудничестве в области усыновления детей подписаны между РФ и вышеназванными странами.

Ранее врач Виталий Терлецкий рассказал, как уберечь детей от «асфальтовой болезни». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Соцсеть X разрешила публиковать контент для взрослых
В соцсети X разрешили пользователям публиковать контент для взрослых
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / Robert Way

В социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых. Об этом пишет The Verge.
В обновленном разделе правил пользования указано, что подобные материалы должны создаваться и распространяться по обоюдному согласию. Соцсеть также требует от пользователей помечать публикацию таких фото и видео, а если зафиксированы нарушения правила, будут «изменены настройки учетной записи».

Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и пользователи без указанной даты в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.

Новые правила X также запрещают контент, который «пропагандируюет эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».

Ранее наёмник из Франции заявил, что иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Медиаменеджер Кацман: пул Пригожина работал в день мятежа как в последний раз
03 июня 2024, 20:54

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Сотрудники информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали как в последний раз в дни мятежа своего начальника. Об этом рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман, её слова передаёт NEWS.ru.
В то время Кацман была сотрудницей пула Пригожина. Её с коллегами называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер».

«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — рассказала Кацман.

Она добавила, что тогда сотрудники информационного пула Пригожина действительно не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер» или нет.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула
Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария» за невыполнение обязательств
03 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Елизавету Кравец, получившую титул «Мисс Болгария» в 2023 году, лишили короны из-за невыполнения обязательств, сообщают организаторы конкурса, не уточняя подробностей.
Кравец, 17-летняя девушка украинского происхождения, была признана самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года.

Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.

Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.

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Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
Психолог Наумова заявила о важности доверительных отношений
03 июня 2024, 20:22

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что выстраиванию доверительных отношений с ребёнком поспособствуют отсутствие резкой критики со стороны родителей.
Также нужно отказаться от методов запугивания ребёнка домашним арестом, изъятия вещей и гаджетов и так далее в воспитательных целях.

Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.

«С ребёнком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — приводит Pravda.Ru со ссылкой NewsInfo.Ru слова Наумовой.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#психолог
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#отношения
#психология
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