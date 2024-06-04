На Украине предупредили об отключении света зимой

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Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что зимой продолжительность отключений электроэнергии в стране может достичь 10 часов в сутки.
«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — цитирует парламентария украинский телеканал «24 канал».Нагорняк назвал ситуацию в энергосистеме Украины сверхсложной. При этом добавил, что объективно ситуация тяжелая уже с начала летнего периода, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее.
Во многом отключения будут совершаться из-за повышения тарифов на электричество. С 1 июня их подняли для жителей более чем на 60%.
Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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