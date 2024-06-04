Минобороны РФ рассказало об ударе Черноморского флота по объектам ВСУ

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Ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район. После чего, были развернуты пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнены пуски крылатых ракет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова