В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: istock / dzika_mrowka
Взрывы прогремели в Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
Детали не сообщаются.
По состоянию на 05:16 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.
До этого сообщалось о взрывах в Луганске.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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По состоянию на 05:16 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.
До этого сообщалось о взрывах в Луганске.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак