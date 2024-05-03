Зеленский анонсировал новый этап конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Об это он заявил в рамках обращения к пограничникам во время поездки в Хмельницкий.
«Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что Россия собирается расширить наступательные действия. Таким образом, Зеленский отметил, что Украина и её западные союзники должны сделать всё возможное, чтобы сорвать планы Москвы.
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