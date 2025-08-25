Танкист ВС РФ рассказал о выживании в 200 м от позиций ВСУ
Российский танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» рассказал RT, что в течение недели ему и ещё двоим сослуживцам пришлось выживать в блиндаже в двухстах метрах от позиций ВСУ.
По его словам, их танк был выведен из строя ударами беспилотников, и по приказу командира они заняли одно из укрытий украинских военных, но покинуть район не могли — все пути отхода были заблокированы.
Противник обнаружил их. Один из последних снарядов был зажигательным, из‑за чего блиндаж загорелся. После перемещения в другое укрытие их вновь обнаружили: украинские боевики предлагали сдаться, пытались штурмовать позицию, вели огонь и забрасывали укрытие гранатами. Спустя семь дней ВСУ решили, что в блиндаже никого не осталось, и отошли.
После этого Док и его товарищи пытались найти путь к своим подразделениям, но все подходы оставались под контролем противника, поэтому им пришлось ждать подхода российских сил. Ранее сообщалось, что рядовой Сергей Бурмистров обнаружил диверсионно‑разведывательную группу и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления; благодаря его действиям был захвачен командир ДРГ, который дал сведения о расположении опорного пункта, путях подхода и огневых точках.
Читайте также: