25 августа 2025, 14:36

RT: Танкист ВС России рассказал о выживании в 200 м от позиций боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский танкист с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» рассказал RT, что в течение недели ему и ещё двоим сослуживцам пришлось выживать в блиндаже в двухстах метрах от позиций ВСУ.