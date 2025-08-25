Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ходе СВО

25 августа 2025, 12:32

Минобороны: ВС России освободили Запорожское в Днепропетровской области

Фото: istockphoto/macky_ch

Минобороны РФ сообщило о занятии очередного населённого пункта в Днепропетровской области — речь идёт о селе Запорожское.