Бойцы ВС РФ освободили еще один пункт в ходе СВО
Минобороны РФ сообщило о занятии очередного населённого пункта в Днепропетровской области — речь идёт о селе Запорожское.
В ведомстве отметили, что операция прошла благодаря решительным действиям личного состава группировки войск «Восток». По сообщению МО, российская армия продолжает наступление в регионе после выхода на западные границы Донецкой народной республики; ранее подразделения РФ вытеснили противника из Новогеоргиевки.
Есть предположение, что перенос боевых действий в Днепропетровскую область может быть связан с ранее принятым решением о создании буферной зоны вдоль границ территорий, вошедших в состав РФ.
Накануне сообщалось, что армия России освободила от ВСУ Филию под Днепропетровском.
Читайте также: