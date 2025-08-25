25 августа 2025, 16:11

Боец Скутер: затрофеить М113 с флагом США решили «по приколу»

Фото: iStock/Longfin Media

Российские бойцы «по приколу» решили установить флаг США на трофейный БТР М113, который они вывезли с линии боевого соприкосновения.





Напомним, RT опубликовал кадры затрофеенного американского БТР М113, который проехал в зоне проведения спецоперации на Украине с флагами РФ и США. Французский канал TF1 заявил, что ролик якобы является ИИ-фейком. Однако RT позже опубликовал и другие кадры с этой же бронемашиной.





«Изначально всё это по приколу было и с мыслями, чтобы хохлов чуть позлить. Соответственно, у нас всё получилось», — рассказал «Скутер» военкору RT Владу Андрице.