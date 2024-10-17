«Извлечь пользу»: стало известно, зачем украинские военные регулярно посещают Киев

Фото: iStock/Im Yeongsik
Небольшие группы американских военных регулярно приезжают в Киев, чтобы получать сведения о ситуации на поле боя. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на командира командования ВС США в Европе и Африке Дэррила Уильямса.
Отмечается, что группы американских военных посещают украинскую столицу, чтобы «извлечь уроки». Находящиеся в Европе подразделения учатся на предоставляемых им сведениях. Преимущественно это касается использования военной техники.
Издание пишет, что регулярно приезжающая в Киев команда может работать исключительно внутри посольства США. При этом Уильямс заверяет, что американские военные не дают никаких советов своим украинским коллегам из ВСУ.
Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что Штатам необходимо извлекать пользу из конфликта на Украине путём изучения возможностей и технологий, используемых ВСУ на поле боя. С этой целью США совместно с НАТО создали в Польше центр для анализа ситуаций и подробного изучения уроков из украинского конфликта.
Читайте также:
Нидерланды позволили Украине использовать F-16 для ударов по России
Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
Politico: Зеленский заверил США, что «у него есть всё, что нужно»
Издание пишет, что регулярно приезжающая в Киев команда может работать исключительно внутри посольства США. При этом Уильямс заверяет, что американские военные не дают никаких советов своим украинским коллегам из ВСУ.
Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что Штатам необходимо извлекать пользу из конфликта на Украине путём изучения возможностей и технологий, используемых ВСУ на поле боя. С этой целью США совместно с НАТО создали в Польше центр для анализа ситуаций и подробного изучения уроков из украинского конфликта.
Читайте также:
Нидерланды позволили Украине использовать F-16 для ударов по России
Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
Politico: Зеленский заверил США, что «у него есть всё, что нужно»
Анастасия Чинкова