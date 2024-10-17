Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского

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Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который тот накануне представил Верховной раде. По мнению литовского лидера, в этом плане нет ничего нового.
Также, по мнению Науседы, в этом плане нет и «никаких больших проблем», передаёт издание «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул, что пункты плана составляют как раз то, что западные союзники Украины так и не смогли реализовать за последние годы. Президент Литвы упрекнул Запад в том, что его нерешительность в деле оказания помощи Киеву является прямым путём к дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее он заявлял, что текущий момент является неподходящим для ведения мирных переговоров по Украине, так как российский президент Владимир Путин сейчас уверен в своём преимуществе.
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«Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — подчеркнул Науседа.
Ранее он заявлял, что текущий момент является неподходящим для ведения мирных переговоров по Украине, так как российский президент Владимир Путин сейчас уверен в своём преимуществе.
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Александр Бойцов