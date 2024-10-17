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Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского

17 октября 2024, 12:52
Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который тот накануне представил Верховной раде. По мнению литовского лидера, в этом плане нет ничего нового.
Также, по мнению Науседы, в этом плане нет и «никаких больших проблем», передаёт издание «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул, что пункты плана составляют как раз то, что западные союзники Украины так и не смогли реализовать за последние годы. Президент Литвы упрекнул Запад в том, что его нерешительность в деле оказания помощи Киеву является прямым путём к дальнейшей эскалации конфликта.

«Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — подчеркнул Науседа.



Ранее он заявлял, что текущий момент является неподходящим для ведения мирных переговоров по Украине, так как российский президент Владимир Путин сейчас уверен в своём преимуществе.

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#литва
Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами семь дней и «встретился» с Богом
Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами 7 дней без еды и воды и выжил
17 октября 2024, 12:37

Фото: iStock/artplus

Сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. Невероятную историю борьбы за жизнь приводит телеканал «Царьград» в Telegram.
По данным издания, о гибели сербского добровольца с позывным «Брзи» сообщил командир его подразделения. Он рассказал, что серб на его глазах подорвался на противопехотной мине, а далее этот участок ВСУ плотно обстреляли дронами. Тело достать не удалось, так как противник активно обстреливал территорию. Однако позже выяснилось, что «Брзи» выжил.

«Когда я получил ранение ноги, не иначе Бог толкнул меня в ту шахту, где я и прятался. Я слышал взрывы, противник пытался меня достать. В абсолютной темноте я смог сделать себе укол обезболивающего, снять броник и перетянуть ногу. Наверное, я периодически терял сознание, вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказывает доброволец.

Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили.

Таким образом, военный с оторванной ногой без еды и воды провел под завалами семь дней. Еще 10 дней занял путь до госпиталя. Сейчас Ристич идет на поправку.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Максимильяновка в ДНР
17 октября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Наступательную операцию провели военнослужащие Южной группировки войск.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что после разведки, выявившей слабые места в обороне противника, командованием было принято решение предпринять активные наступательные действия. В результате атаки подразделений Южной войсковой группировки Максимильяновка полностью перешла под контроль российских военных.

Наступление ВС РФ на Донбассе активно развивается, а ВСУ терпят одно поражение за другим. Даже западные союзники Киева отмечают, что российские войска за последние месяцы заняли намного большие территории, чем за весь 2023 год. Каждый день подразделения армии России освобождают всё новые и новые населённые пункты.

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#донбасс
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Нидерланды позволили Украине использовать F-16 для ударов по России
17 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Нидерланды позволили Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс в ходе встречи министров обороны стран НАТО.
Он подчеркнул, что Киеву была поставлена первая партия истребителей. В настоящее время они находятся в воздушном пространстве Украины. Власти страны всегда говорили, что Киев должен соблюдать международное право, однако он не включая в себя никаких ограничений, касаемо расстояния. Так, право не вводит ограничений на использование истребителей на границе или в ста километрах от неё.

На прошлой неделе нидерландский министр впервые официально подтвердил акт передачи Киеву первой партии истребителей F-16. Всего планируется предоставить ВВС Украины 24 таких самолёта. Завершить поставки планируется в ближайшие месяцы.

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#украина
#нидерланды
#истребитель f-16
#поставки
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#россия
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«Омерзительное качество»: УАЗ признал проблемы с автомобилями на СВО
Sollers связала проблемы с качеством автомобилей УАЗ с потерей поставщиков
17 октября 2024, 12:16

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Качество автомобилей УАЗ, на которое ранее жаловался сенатор Дмитрий Рогозин, ухудшилось после начала СВО на Украине, поскольку завод потерял ключевых поставщиков из-за введённых санкций. Об этом пресс-служба компании Sollers, владеющей УАЗом, сообщила в беседе с «Газетой.ру».
Отмечается, что Ульяновскому автозаводу пришлось в кратчайшие сроки искать новых поставщиков, в противном случае пришлось бы полностью приостанавливать производство и поставки автомобилей. В Sollers отметили, что завод постоянно работает над развитием производственной базы и переходом на более качественные и локализованные в России составляющие.

При этом, владелец УАЗа не стал уточнять сроки устранения претензий покупателей, а также не указал на конкретные позиции, в которых предполагается улучшение характеристик.

Ранее Рогозин и другие эксплуатанты автомобилей УАЗ, которые поставляются в зону боевых действий, неоднократно жаловались на плохое состояние новых машин, отмечает «Газета.ру». В частности, они отмечали, что из редуктора течёт масло, раздаточная коробка передач слишком хилая, ресурс двигателя очень мал, детали плохо сварены и т.д.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь отметил, что «омерзительное качество» автомобилей УАЗ уже стало притчей во языцех. По его словам, машины собираются по принципу «и так сойдёт». Эксперт указал на то, что наладить технический процесс можно было уже давно, но никто в этом не заинтересован, поскольку уверен, что «Родина всё купит».

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#жалобы
#производство
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ВСУ предприняли попытку прорыва в ещё один регион России
«Военная хроника»: ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область
17 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска попытались осуществить прорыв на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что попытка прорыва была совершена с территории Харьковской области, в районе российского населённого пункта Журавлёвка.

При попытке атаки ВСУ задействовали только малые силы, прощупывая оборону армии России. При заходе в лесной массив вблизи Журавлёвки российские военные обстреляли отряд из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). О дальнейшей судьбе этих украинских военных не сообщается.

По предварительной версии, целью новой попытки прорыва ВСУ стал поиск новых мест для нанесения удара в условиях тяжёлого положения войск в Курской области.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#сво
#подготовка
#военные
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Оценена способность ВС РФ противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ
Перенджиев: ПВО, РЭБ уничтожают «одно из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ
17 октября 2024, 11:41

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ – беспилотнику «Лютый». Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру».
Он пояснил, что дрон «Лютый» – это, вероятнее всего, малозаметный беспилотник, который переносит взрывные устройства. Таким образом, он действует как обычный беспилотник, то есть сбрасывает снаряды на установленные цели. Но у российских войск есть техника для борьбы с ними.

Перенджиев отметил, что эти беспилотники успешно сбивают российские ПВО и РЭБ. В связи с этим, громкие заявления американского телеканала CNN о сверхсекретном оружии в арсенале ВСУ были лишь попыткой запугать Россию.

Также военный эксперт отметил, что российские военные постоянно учатся защищаться, модернизируют свою тактику борьбы. Когда им удастся перехватить эти дроны, они изучат их и разработают эффективные методы борьбы с ними.

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#вс рф
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#всу
#украина
#оружие
#сво
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В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле
17 октября 2024, 11:35

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России начала применять дроны на оптоволоконном кабеле, которые не могут «потушить» украинские средства РЭБ. Об этом сообщил командир экипажа БПЛА 4-й бригады НГУ с позывным «Отченаш», передает украинское издание «Страна».
«Это более редкий вариант, он более целенаправленный на какую-то определенную цель. Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока "потушить" не может, потому что вся связь держится на условной "нити", которая тянется на 5 км», — рассказал «Отченаш».

Он добавил, что российские силы не испытывают дефицита в количестве беспилотников и запускают их каждые 15 минут.

Ранее западные эксперты уже предполагали наличие беспилотников на оптоволоконном кабеле в армии России.

Ранее сообщалось, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Сообщается, что длина дрона составляет 13 футов, а размах крыльев — 23 фута.

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#украина
#бпла
#эксперты
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Российские бойцы уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ
17 октября 2024, 10:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России ликвидировала большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском (Покровск) ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Увы, но большая часть 152-й бригады лежит в полях и на бывших позициях противника под Красноармейском. В основном это новобранцы, что очевидно. Люди, не имевшие боевого опыта. Пушечное мясо. Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобная картина отмечается здесь с середины сентября.

Добавляется, что на позициях, которые ранее занимали ВСУ, остаются сотни тел украинских военных.

Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.

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«Мясные штурмы» в Курской области, подготовка ВС РФ к захвату Селидово: последние новости СВО
17 октября 2024, 10:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские силы продолжают попытки наступления в Курской области, но сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. Российские войска готовятся к наступательной операции на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО 17 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВСУ за сутки понесли потери более 350 военнослужащих и двух танков на Курском направлении. Министерство обороны России сообщило, что российские войска успешно отразили девять контратак и продолжают свои наступательные действия. На одном из участков Курской области российские военные полностью вытеснили боевиков ВСУ и восстановили контроль над КПП Константиновка, рядом с которым расположены три села.

В Кореневском районе продолжаются штурмовые операции в населённых пунктах Любимовка, Новоивановка и Кремяное. Противник попытался провести две контратаки в формате так называемых мясных штурмов у населенного пункта Зеленый Шлях, но был остановлен с потерями до 18 человек и нескольких БМП.

Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области
Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области

В Глушковском районе изменений не произошло, однако активно действуют ударные силы с обеих сторон. В Суджанском районе продолжаются бои, идут попытки выбить украинские войска с позиций, столкновения усложняются дождями. В результате боев в районе Плехово были уничтожены 2 ББМ, 12 боевиков ВСУ, один взят в плен. Наступательные действия продолжаются в Русском и Черкасском Поречном. Успех в районе Малой Локни может привести к окружению значительной группировки ВСУ.

Также сообщается, что Киев решил перебросить в Курскую область элитные части и наемников. Только за последние сутки 350 военнослужащих нашли свой последний покой в Соловьином крае, а 21 единица техники была уничтожена. Полностью удалось выбить боевиков из Викторовки, Старой Сорочины и хутора Лыжаки.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Донецкое направление


ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Невским в Донецкой Народной Республике. Невское находится на пересечении границ ДНР, ЛНР и Харьковской области, что дает возможность ВС РФ выбирать направление для наступления. Западные эксперты предсказывают скорый захват Селидова. Автор статьи в Bild Юлиан Репке утверждает, что в городе находится 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», которую может ожидать окружение.


Кураховское направление


Расчет российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил позиции украинских войск. Беспилотники обнаружили огневые точки противника, расположенные в заброшенных домах одного из сел. Полученные координаты были переданы артиллеристам. Удар «Акации» поразил вражеские позиции.


Дзержинское направление


На Дзержинском направлении фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции разрушили пункт временной дислокации операторов БПЛА ВСУ. По имеющимся данным, российские силы расширили контролируемую территорию в центральной части Торецка в окрестностях улиц Рябошапки и Маяковского.


Часовоярское направление


Военные РФ продолжают усиливать свои позиции как в городских районах, так и на флангах, нанося удары по позициям ВСУ с помощью дальнобойного оружия и нарушая их логистические маршруты, сообщает военкор Семен Пегов.

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