На Украине захотели восстановить «дом Зеленского»

Владимир Зеленский
Власти Киева настаивают на восстановлении «дома Зеленского». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Уточняется, что речь идет о разрушении неизвестными «дома Евмения Зеленского» в столице Украины. По информации ведомства, это здание — неотъемлемая часть исторического лица Киева, по этой причине его восстановление является приоритетной задачей для города.
Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.
Напомним, здание было разрушено в июле этого года неизвестными лицами.
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Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.
Напомним, здание было разрушено в июле этого года неизвестными лицами.
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Екатерина Коршунова