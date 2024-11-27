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На Украине захотели восстановить «дом Зеленского»

Киевская администрация настаивает на восстановлении «дома Зеленского»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Власти Киева настаивают на восстановлении «дома Зеленского». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Уточняется, что речь идет о разрушении неизвестными «дома Евмения Зеленского» в столице Украины. По информации ведомства, это здание — неотъемлемая часть исторического лица Киева, по этой причине его восстановление является приоритетной задачей для города.

Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.



Напомним, здание было разрушено в июле этого года неизвестными лицами.

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#здание
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Президент Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
27 ноября 2024, 15:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В ходе переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях, в том числе с учётом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России – в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — сказано в публикации.
Отмечено, что в четверг, 28 ноября, глава государства поучаствует в сессии ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин установил День морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

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#мир
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#казахстан
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Замглавы МИД Рябков: РФ поддерживает практику предупреждения США о пусках ракет
27 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российская сторона практикует предупреждения Вашингтона о пусках баллистических ракет и того же ждет от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это очень хороший пример нашего ответственного подхода. Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, и среди них приверженность России к договоренностям, заключенным еще в 1989 году об уведомлениях испытательных пусках баллистических ракет. Поэтому за некоторое время до непосредственного испытательного боевого пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» Москва уведомила об этом Вашингтон», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков надеется, что американская сторона тоже будет придерживаться такой практики. Он резюмировал, что «это поможет снизить риски опасных ошибок», а также, что коммуникационные каналы у России и США открыты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ направила автоматическое предупреждение Вашингтону об ударе «Орешника» за полчаса до пуска, поскольку ракета баллистическая.

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#мир
#россия
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#мид рф
#ракета
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Полковник Матвийчук: призыв Меркель к сдерживанию России обусловлен страхом
27 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/ffikretow

Призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к НАТО о необходимости сдерживать Россию обусловлен страхом Евросоюза за свое будущее. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, европейские элиты перебирают различные варианты, потому что находятся в ужасе из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
«Элита Европы сегодня в ужасе, потому что рассчитывают варианты, что делать, когда Трамп придет к власти. Во-первых, Трамп очень не любит Евросоюз, он ему предоставит какие-то другие условия для пребывания под ядерным зонтиком. Во-вторых, Евросоюз уже давно вынашивает идеи о каком-то военном блоке против России», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Напомним, накануне Меркель призвала НАТО оперативно создать систему сдерживания России, отметив, что Европа не справится с этой задачей самостоятельно. Она подчеркнула, что Россия, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом, представляет серьезный вызов, и Вашингтон должен поддержать Европу в создании такой системы.

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#сша
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#европа
#нато
#евросоюз
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Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс
27 ноября 2024, 13:11

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Парламентская ассамблея НАТО призвала государства-члены альянса выработать единый стратегический подход к России. В соответствии с принятой резолюцией на годовой сессии, этот курс должен обеспечить готовность альянса к сдерживанию действий Москвы, включая меры в области ядерной безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

В НАТО обсуждается превентивный удар по РФ


На заседании Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил возможность применения альянсом превентивных высокоточных ударов по объектам на территории России в ответ на потенциальную военную агрессию.

Он также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в разработку и производство систем противовоздушной обороны.
«Эффективнее будет не ожидать возможной агрессии, а в ответ на угрозу нанести удары по ракетным комплексам на территории России», — подчеркнул он.

Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе

Глава военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что крупные компании в западных странах должны быть готовы к условиям, характерным для военного времени. Он отметил важность адаптации производственных и распределительных мощностей к новым реалиям.

Бауэр акцентировал внимание на необходимости обеспечения поставок критически важных товаров и услуг как элемента стратегического сдерживания. Он также подчеркнул зависимость Запада от импорта из Китая, который поставляет 60% всех редкоземельных элементов и обрабатывает 90% таких материалов. Кроме того, Китай является основным поставщиком химических компонентов для производства седативных, противовоспалительных средств, антибиотиков и других медикаментов.

Адмирал отметил, что было бы наивно не ожидать, что Китай воспользуется своим влиянием в этих областях.

«Руководители бизнеса в Европе и Северной Америке должны понимать, что их бизнес-решения имеют стратегическое значение для безопасности их стран», — подчеркнул он.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

МИД России прокомментировал угрозы НАТО


Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою озабоченность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности нанесения превентивных ударов по России.
«Комментировать это уже, пожалуй, не имеет смысла. Все приличия отброшены, и намерения теперь озвучиваются открыто», — заявил Лавров на совещании с руководителями служб безопасности и разведывательных агентств стран СНГ.

Эти комментарии прозвучали после того, как адмирал Роб Бауэр из НАТО высказал мнение о том, что в случае военного конфликта альянс должен будет первым нанести точечные удары по российским объектам, чтобы нейтрализовать пусковые установки и предотвратить возможные атаки на европейские страны.

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Востоковед Фарсах: Израиль и Ливан скорее всего договорятся о выводе войск
27 ноября 2024, 12:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль и Ливан с высокой вероятностью договорятся о выводе войск, заявил политолог и востоковед Низар Фарсах. По его словам, ЦАХАЛ отступит к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет войска из района к югу от Литани.
«Израиль отступит к «голубой линии», к югу от ливанской границы, а «Хезболла» выведет своих военных из района к югу от Литани», — предположил он в беседе с «Известиями».
Фарсах указал, что Израиль понес большие потери в войне с «Хезболлой», хоть и смог уничтожить большую часть руководства ливанской организации.
«Они не продвинулись более чем на 5 км и понесли большие потери, в том числе среди элитных войск», — пояснил эксперт.
Он также отметил, «Хезболлу» к началам переговоров подтолкнул Иран, а на Израиль надавили США.

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#израиль
#режим
#иран
#ливан
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Названо условие, при котором «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня
Тарасов: «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем
27 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем, если правительствам не удастся договориться. Об этом заявил эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, ситуация остается неустойчивой, потому к словам об урегулировании стоит относиться с осторожностью.
«Правительству Ливана в рамках этого соглашения поручено вести переговоры с «Хезболлой». Хезболла может нарушить соглашение, если правительству не удастся договориться. Вполне возможно и влияние России, она является участником процесса урегулирования, как и Иран», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Тарасов отметил, что Израилю выгодно это соглашение, так как таким образом страна ведет конфликты по нескольким фронтам. Также, добавил эксперт, данные договоренности могут приблизить разрешение конфликта в секторе Газа.

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#эксперт
#израиль
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#соглашение
#данные
#иран
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Названо количество размещенных на «Северных потоках» бомб
Welt: как минимум шесть бомб разместили на четырех нитках «Северного потока»
27 ноября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/guteksk7

На четырех нитках российского газопровода «Северный поток» разместили как минимум шесть бомб, пишет издание Welt, ссылаясь на находящиеся в распоряжении журналистов неопубликованные судебные документы и гидролокационные изображения.
«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2», — говорится в материале.

Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Российских специалистов не допустили до расследования, несмотря на запросы РФ. По предположениям ряда экспертов, в произошедшем замешаны США и альянс НАТО.

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#северный поток
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#теракт
#новости
#расследование
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Путина просят дать Кустурице гражданство России
«Ветераны России» попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
27 ноября 2024, 12:20

Фото: iStock/Pavel Starikov

Движение «Ветераны России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать российское гражданство сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщил глава организации Ильдар Резяпов. По его словам, фильмы автора сняты с большим уважением к традициям и ценностям русского народа.
«Эмир Кустурица — это человек, который всегда оставался верен своим идеалам и словам. Его фильмы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу посетить зону СВО для встречи с российскими военными. По их мнению, это поможет через призму уникального кино рассказать об подвигах бойцов и раскрыть правду о происходящем.

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#сво
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В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»
27 ноября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/МО РФ

В России активно проводится работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат». Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева для научно-методического журнала МО РФ «Вестник военного образования».
«Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат"», — говорится в материале.

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

В статье отмечается, что выполнение госпрограммы положительно повлияло на обеспечение устойчивых темпов перевооружения российских ракетных полков. Таким образом, боевой состав РВСН более чем на 88% состоит из современных образцов ракетной техники.

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#вс рф
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