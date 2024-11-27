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Презентация Владимиром Зеленским «внутреннего плана» — желание предотвратить еще одну волну эмиграции. Об этом «Украинской правде» сообщили в правящей партии республики «Слуга народа».
По словам собеседника, «внутренний план» презентовали «для людей простых». Член партии добавил, Зеленский в курсе, что Украина выдыхается, но ему видно, что конфликт решится в грядущем году. Парламентарий подчеркнул, что задача Зеленского заставить украинцев потерпеть жизнь в условиях боевых действий во избежание новой волны эмиграции.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он продолжает презентовать западным союзникам свои «планы», не раскрывая при этом деталей журналистам. В частности, «план победы», по мнению экспертов, сводится к новым требованиям Киева к Западу.
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«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного Рамштайна не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать свое превосходство и банальное хамство», — прокомментировал нардеп.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он продолжает презентовать западным союзникам свои «планы», не раскрывая при этом деталей журналистам. В частности, «план победы», по мнению экспертов, сводится к новым требованиям Киева к Западу.
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Никита Кротов