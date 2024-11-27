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«Банальное хамство»: в Верховной раде раскрыли смысл планов Зеленского

«Украинская правда»: в партии Зеленского раскрыли смысл его планов
Фото: istockphoto/Multipedia

Фото: istockphoto/Multipedia

Презентация Владимиром Зеленским «внутреннего плана» — желание предотвратить еще одну волну эмиграции. Об этом «Украинской правде» сообщили в правящей партии республики «Слуга народа».
По словам собеседника, «внутренний план» презентовали «для людей простых». Член партии добавил, Зеленский в курсе, что Украина выдыхается, но ему видно, что конфликт решится в грядущем году. Парламентарий подчеркнул, что задача Зеленского заставить украинцев потерпеть жизнь в условиях боевых действий во избежание новой волны эмиграции.

«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного Рамштайна не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать свое превосходство и банальное хамство», — прокомментировал нардеп.


Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он продолжает презентовать западным союзникам свои «планы», не раскрывая при этом деталей журналистам. В частности, «план победы», по мнению экспертов, сводится к новым требованиям Киева к Западу.

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#новости
В Британии подсчитали потери ВСУ с начала проведения спецоперации
Economist: ВСУ потеряли не менее 60-100 тысяч солдат за время СВО
27 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

При этом, отмечается в статье, около 400 тысяч украинских солдат получили серьезные ранения, делающие невозможным их дальнейшее участие в боевых действиях.
«На данный момент погибло не менее 60 000–100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 слишком ранены, чтобы продолжать сражаться», – говорится в статье.

Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.

19 ноября ТАСС опубликовал свои подсчеты потерь ВСУ с начала проведения Россией спецоперации - 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.

При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях. Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.

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«Хорошо сражаются»: наемники ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Corriere della Sera: наемники ВСУ пожаловались на отсутствие гранат
27 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Iryna Imago

На отсутствие всего необходимого пожаловались итальянские наемники, сражающиеся на стороне боевиков ВСУ, пишет издание Corriere della Sera.
«Здесь всего нет, у нас даже ручных гранат нет, а русские, похоже, хорошо сражаются», — сказал 30-летний наемник с позывным «Поло».
Он добавил, что по факту Россия господствует в небе на передовой. Поло уточнил, что убиты три его земляка.

Многие итальянские наемники не зарегистрированы в посольстве в Киеве, поскольку опасаются преследования за участие в боевых действиях.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине всеми доступными средствами. Периодически на иностранных наемников заводят уголовные дела в России.

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Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов
Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на мигрантов в такси
27 ноября 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Получивший инвалидность ветеран СВО пожаловался, что мигранты отнимают у него работу. По сообщению Telegram-канала «Русская Община ZOV», россиянин работает в такси.
Со слов участника боевых действий, иностранцы завышают цены на услуги и вытесняют других водителей с парковки, где находится воинская часть. Общественники поговорили с некоторыми иностранцами и те принесли извинения, «но делу это уже не поможет», считают авторы публикации.

Ранее сообщалось, что напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО. Мужчина проведет под арестом до 18 января. Водитель отмечал, что не считает угрозой свои действия.

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Пленный туберкулезник из ВСУ рассказал об отправке больных украинцев на фронт
Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем
27 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам военного, его насильно забрали на службу в ряды ВСУ, когда он проходил реабилитацию после лечения от туберкулеза. Примечательно, что из-за состояния здоровья Михалко некоторые командиры отказывались его брать в свои подразделения. Но из-за острой нехватки кадров его все же призвали в одну из частей.

Уточняется, что во время подготовки Михалко и его сослуживцы изображали стрельбу, называя это стрельбой «натовскими патронами».

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На Западе опровергли данные о неисправности ядерных ракет России
«Би-би-си»: ядерные боеголовки и ракеты России полностью боеспособны
27 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Российское ядерное оружие полностью исправно и боеспособно, несмотря на заявления украинских и западных аналитиков, передает «Би-би-си», ссылаясь на анонимный источник.
«Работа по поддержанию [работоспособности] ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту», — сказано в материале.

Источник добавил, что проводятся постоянные проверки технического состояния вооружений для предотвращения возможных неисправностей и внештатных ситуаций.

Президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны. В документе сказано, что в случае агрессии со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы, Россия может применить соответствующие меры. Кроме того, российская защита распространяется на Белоруссию.

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TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»
27 ноября 2024, 13:02

Фото: iStock/bpawesome

Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).
Согласно информации издания, РФ доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его задействовать. Авторы материала также подчеркнули, что запуск оказался впечатляющим и успешным, так как ракета достигла цели.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Минобороны: ВС РФ освободили Новую Ильинку в ДНР
27 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные освободили Новую Ильинку Донецкой народной республики, доложили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что в зоне ответственности «Востока» боевики ВСУ лишились техники, а также до 145 единиц живой силы.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил о том, что Киев занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

В Кремле отмечали, что боевые действия завершатся, когда Россия достигнет своих целей.

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В Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия
Депутат Шеремет: передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису
27 ноября 2024, 12:31

Фото: iStock/Gerasimov174

Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий выразил мнение, что у коллективного Запада в лице Соединенных Штатов еще должен оставаться инстинкт самосохранения. В таком случае они не допустят подобной роковой ошибки, заключил Шеремет.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действий группировки ВС РФ «Восток»
27 ноября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 145 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ в зоне группировки «Восток», доложили в Минобороны России. Там уточнили, что российские силы продвигаются вглубь обороны противника.
«Подразделения <...> нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области», — пояснили в оборонном ведомстве.
В Минобороны заключили, что украинские боевики лишились двух танков, боевой бронированной машины MaxxPro производства США, а также трех автомобилей и самоходки «Акация».

Спецоперация на Украине началась в конце февраля по приказу президента России Владимира Путина.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
#минобороны рф
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#донбасс
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