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В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

Глава ОП Украины Ермак призвал вернуться к границам февраля 2022 для переговоров
Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens Industri сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.


По словам Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования» конфликта. Он добавил, что переговоры также могут состояться при обоюдном прекращении боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#спецоперация
В офисе Зеленского призвали союзников не позволить России победить
Глава офиса Зеленского Ермак призвал не допустить победы России в конфликте
27 ноября 2024, 15:30

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал не допустить победы России в украинском конфликте. Его слова передает шведское издание Dagens industri.
«Нужно усилить санкционное давление на Москву и повысить военный и гражданский потенциал Украины», — считает Ермак.

Он также потребовал от партнеров Украины непоколебимой, прочной и долгосрочной поддержки.

При этом Ермак убежден, что «план победы» Зеленского укрепляет «формулу мира», а первые три пункта и вовсе поставят его в выгодное положение при проведении возможных переговоров.

Глава офиса Зеленского также заявил, что плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

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СК: два человека погибли при ударе ВСУ ракетами по Курской области
27 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/blinow61

Два человека погибли при ударе ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами по Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
«Установлено, что 23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.

В результате атаки с украинской стороны погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что все причастные к данному преступлению будут установлены и понесут ответственность за свои действия в рамках российского законодательства.

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В Британии подсчитали потери ВСУ с начала проведения спецоперации
Economist: ВСУ потеряли не менее 60-100 тысяч солдат за время СВО
27 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

При этом, отмечается в статье, около 400 тысяч украинских солдат получили серьезные ранения, делающие невозможным их дальнейшее участие в боевых действиях.
«На данный момент погибло не менее 60 000–100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 слишком ранены, чтобы продолжать сражаться», – говорится в статье.

Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.

19 ноября ТАСС опубликовал свои подсчеты потерь ВСУ с начала проведения Россией спецоперации - 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.

При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях. Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.

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«Банальное хамство»: в Верховной раде раскрыли смысл планов Зеленского
«Украинская правда»: в партии Зеленского раскрыли смысл его планов
27 ноября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Multipedia

Презентация Владимиром Зеленским «внутреннего плана» — желание предотвратить еще одну волну эмиграции. Об этом «Украинской правде» сообщили в правящей партии республики «Слуга народа».
По словам собеседника, «внутренний план» презентовали «для людей простых». Член партии добавил, Зеленский в курсе, что Украина выдыхается, но ему видно, что конфликт решится в грядущем году. Парламентарий подчеркнул, что задача Зеленского заставить украинцев потерпеть жизнь в условиях боевых действий во избежание новой волны эмиграции.

«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного Рамштайна не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать свое превосходство и банальное хамство», — прокомментировал нардеп.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он продолжает презентовать западным союзникам свои «планы», не раскрывая при этом деталей журналистам. В частности, «план победы», по мнению экспертов, сводится к новым требованиям Киева к Западу.

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#мир
#украина
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#конфликт
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«Хорошо сражаются»: наемники ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Corriere della Sera: наемники ВСУ пожаловались на отсутствие гранат
27 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Iryna Imago

На отсутствие всего необходимого пожаловались итальянские наемники, сражающиеся на стороне боевиков ВСУ, пишет издание Corriere della Sera.
«Здесь всего нет, у нас даже ручных гранат нет, а русские, похоже, хорошо сражаются», — сказал 30-летний наемник с позывным «Поло».
Он добавил, что по факту Россия господствует в небе на передовой. Поло уточнил, что убиты три его земляка.

Многие итальянские наемники не зарегистрированы в посольстве в Киеве, поскольку опасаются преследования за участие в боевых действиях.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине всеми доступными средствами. Периодически на иностранных наемников заводят уголовные дела в России.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
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#конфликт
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Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов
Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на мигрантов в такси
27 ноября 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Получивший инвалидность ветеран СВО пожаловался, что мигранты отнимают у него работу. По сообщению Telegram-канала «Русская Община ZOV», россиянин работает в такси.
Со слов участника боевых действий, иностранцы завышают цены на услуги и вытесняют других водителей с парковки, где находится воинская часть. Общественники поговорили с некоторыми иностранцами и те принесли извинения, «но делу это уже не поможет», считают авторы публикации.

Ранее сообщалось, что напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО. Мужчина проведет под арестом до 18 января. Водитель отмечал, что не считает угрозой свои действия.

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#сво
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Пленный туберкулезник из ВСУ рассказал об отправке больных украинцев на фронт
Пленный Михалко: в ВСУ мобилизуют даже тех, у кого имеются проблемы со здоровьем
27 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могли дойти из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам военного, его насильно забрали на службу в ряды ВСУ, когда он проходил реабилитацию после лечения от туберкулеза. Примечательно, что из-за состояния здоровья Михалко некоторые командиры отказывались его брать в свои подразделения. Но из-за острой нехватки кадров его все же призвали в одну из частей.

Уточняется, что во время подготовки Михалко и его сослуживцы изображали стрельбу, называя это стрельбой «натовскими патронами».

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На Западе опровергли данные о неисправности ядерных ракет России
«Би-би-си»: ядерные боеголовки и ракеты России полностью боеспособны
27 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Российское ядерное оружие полностью исправно и боеспособно, несмотря на заявления украинских и западных аналитиков, передает «Би-би-си», ссылаясь на анонимный источник.
«Работа по поддержанию [работоспособности] ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту», — сказано в материале.

Источник добавил, что проводятся постоянные проверки технического состояния вооружений для предотвращения возможных неисправностей и внештатных ситуаций.

Президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны. В документе сказано, что в случае агрессии со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы, Россия может применить соответствующие меры. Кроме того, российская защита распространяется на Белоруссию.

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TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»
27 ноября 2024, 13:02

Фото: iStock/bpawesome

Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». Об этом сообщает американский журнал The National Interest (TNI).
Согласно информации издания, РФ доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его задействовать. Авторы материала также подчеркнули, что запуск оказался впечатляющим и успешным, так как ракета достигла цели.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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