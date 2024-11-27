В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens Industri сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По словам Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования» конфликта. Он добавил, что переговоры также могут состояться при обоюдном прекращении боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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