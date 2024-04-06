«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом в ходе майского визита в США риски, вызванные ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанное им в Брюсселе.