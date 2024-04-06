«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»

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Министерство иностранных дел России назвало кощунственными материалы Foreign Policy о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается в заявлении сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению министерства, издание содержит статьи, спекулирующие на теме отношений между народами России, оправдывающие украинских чиновников и дискредитирующие российские правоохранительные органы и специальные службы.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.
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«Подобное поведение авторов издания недопустимо, а ссылки на свободу слова и выражения мнений неприемлемы, когда речь идет о личной трагедии сотен людей, безвинно пострадавших от рук террористов», – заявили в МИД.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.
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Александр Климов