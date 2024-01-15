Стала известна причина отказа делегации Турции от поездки на ВЭФ в Давос

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Стала известна причина отказа турецкой делегации от поездки на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган настоятельно попросил экономистов воздержаться от визита в Швейцарию из-за позиции организаторов мероприятия относительно событий в секторе Газа.
В публикации издания отмечается, что причиной этого, скорее всего, стало то, что основатель и исполнительный председатель форума ранее осудил террористические атаки палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.
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