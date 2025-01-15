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Украина превращается в страну без будущего. Так считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Так она прокомментировала закон, по которому судей конституционного суда выбирают международные советы. Ее слова приводит издание «Инсайдер UA».
Она рассказала, что согласно конституционный суд должен формироваться президентом страны, парламентом или съездом судей, но согласно украинскому закону, они будут избираться международным советом. При этом руководство страны будет лишь формально утверждать эти. Тимошенко считает, что этот закон необходимо отменить.
Она отметила, что Украина является единственной страной, где судей конституционного суда выбирает «неизвестные международные игроки», находящиеся за пределами государства. По словам Тимошенко, подобное является нарушением международного права, что делает Украину бесправной колонией.
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«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего», — заявила Тимошенко.
Она отметила, что Украина является единственной страной, где судей конституционного суда выбирает «неизвестные международные игроки», находящиеся за пределами государства. По словам Тимошенко, подобное является нарушением международного права, что делает Украину бесправной колонией.
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Элина Позднякова