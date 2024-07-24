На Украине заявили, что уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому

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Уход Верховной рады в месячный отпуск может политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому он может его отменить. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что перерыв связан с обсуждением дальнейшей работы Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Инициатива об отпуске принадлежит руководству фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».
При этом, по словам парламентского источника издания, такое решение может не понравиться Зеленскому, по которому такие каникулы могут ударить имиджево и политически. В связи с этим, от фракции могут в любой момент потребовать пересмотра решения.
Верховная рада ушла в отпуск во вторник. Формальной причиной стало блокирование трибуны группой депутатов, требовавших рассмотрения во втором чтении законопроекта о фактическом запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.
В повестке дня не было каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Однако СМИ активно обсуждают вероятную отставку Шмыгаля и ряда министров.
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При этом, по словам парламентского источника издания, такое решение может не понравиться Зеленскому, по которому такие каникулы могут ударить имиджево и политически. В связи с этим, от фракции могут в любой момент потребовать пересмотра решения.
Верховная рада ушла в отпуск во вторник. Формальной причиной стало блокирование трибуны группой депутатов, требовавших рассмотрения во втором чтении законопроекта о фактическом запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.
В повестке дня не было каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Однако СМИ активно обсуждают вероятную отставку Шмыгаля и ряда министров.
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Анастасия Чинкова