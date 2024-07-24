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На Украине заявили, что уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому

«Страна»: уход Верховной рады на каникулы ударит по Зеленскому
24 июля 2024, 00:58
Фото: iStock/Multipedia

Фото: iStock/Multipedia

Уход Верховной рады в месячный отпуск может политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому он может его отменить. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что перерыв связан с обсуждением дальнейшей работы Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра. Инициатива об отпуске принадлежит руководству фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

При этом, по словам парламентского источника издания, такое решение может не понравиться Зеленскому, по которому такие каникулы могут ударить имиджево и политически. В связи с этим, от фракции могут в любой момент потребовать пересмотра решения.



Верховная рада ушла в отпуск во вторник. Формальной причиной стало блокирование трибуны группой депутатов, требовавших рассмотрения во втором чтении законопроекта о фактическом запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

В повестке дня не было каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Однако СМИ активно обсуждают вероятную отставку Шмыгаля и ряда министров.

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#верховная рада
#каникулы
#политика
Победившие на выборах левые выдвинули кандидата на пост премьера Франции
Во Франции победившие на выборах левые выдвинули Люси Кастец на пост премьера
24 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Блок левых партий «Новый народный фронт», одержавший победу на выборах в парламент Франции, выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Об этом говорится в опубликованном документе.
Президенту Эммануэлю Макрону представили предложение о назначении на пост премьер-министра Люси Кастец.

Такое решение было принято по итогам затяжных переговоров, которые были усложнены разногласиями между партиями. Кандидата согласовывали более двух недель.

Ранее сообщалось, что глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

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#франция
#парламент
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#политика
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Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки
Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта
24 июля 2024, 00:46

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Камала Харрис опережает экс-президента страны Дональда Трампа на два процентных пункта после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Таковы результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.
Отмечается, что Харрис поддержали 44% опрошенных, а Трампа – 42%.

Общенациональные опросы показывают, какого кандидата действительно поддерживают американцы. Однако на баланс сил в коллегии выборщиков США одновременно влияют несколько ключевых штатов.

В воскресенье, 21 июля, Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Он останется на посту президента до истечения срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В этот же день было принято решение о том, что на пост президента от Демократической партии будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.

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#сша
#выборы
#президент
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Во Франции отменят резонансную пенсионную реформу Макрона
Ле Пен пообещала выдвинуть законопроект об отмене пенсионной реформы Макрона
24 июля 2024, 00:35

Фото: iStock/SimonLukas

Глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Отмечается, что законопроект будет выдвинут 31 октября в ходе первой «парламентской ниши» партии – заседании, на котором парламент рассматривает законопроекты определённой фракции.

Ранее о плане по отмене пенсионной реформы заявляла левая партия «Непокорившаяся Франция».

Напомним, что с января по июнь 2023 года по Франции прокатилась волна протестов. Граждане были недовольны принятием пенсионной реформы, поднявшей возраст выхода на пенсию до 64 лет.

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#франция
#пенсионеры
#политика
#законопроект
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В Европе назвали сроки начала конфликта между Россией и НАТО
Генерал Бройер: Россия будет готова напасть на страны НАТО через 5-8 лет
24 июля 2024, 00:23

Фото: iStock/CatEyePerspective

Россия будет готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет. В настоящее время страна уже превосходит альянс в производстве танков, сообщил генеральный инспектор ВС ФРГ генерал Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.
По словам генерала, спустя несколько лет российская армия будет оснащена материалами и личным составом, позволяющим напасть на страны НАТО. Для Германии такая перспектива, указал Бройер, означает начало усиленной подготовки.

В настоящее время Россия уже превосходит страны Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи, в частности, в производстве танков. Ежегодно российские оборонные предприятия изготавливают от 1000 до 1500 танков. Европейские государства имеют только половину от этого количества.

Москва неоднократно заявляла, что не создаёт угрозы для НАТО. Однако не оставит без ответа потенциально опасные действия, обращённые в её сторону.

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В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке
Forbes: Россию могут втянуть в неизбежную большую войну на Ближнем Востоке
24 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Ближнем Востоке вспыхнет серьёзный конфликт между Израилем, Иранов и ливанским движением «Хезболла», в который может быть вовлечена Россия. Об этом заявил главный редактор издания Forbes Стив Форбс.
По его словам, между сторона назревает большая война, которой избежать не удастся.

Этот конфликт, как пояснил Форбс, будет развиваться стремительно, и помимо США он вовлечёт в себя и Россию.

Единственным вопросом на данный момент является то, когда этот конфликт вспыхнет. Это может произойти в ближайшее время или позднее, подчеркнул журналист.

Горячей точкой может стать граница Израиля и Ливана, у которой расположились позиции «Хезболлы».

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#израиль
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#россия
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В Германии предложили изымать и продавать недвижимость России в Берлине
Bild: берлинская оппозиция выступила за продажу недвижимости РФ для помощи Киеву
23 июля 2024, 23:22

Фото: iStock/elxeneize

Берлинское отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выступило за продажу недвижимого имущества России в Берлине для дальнейшей передачи полученных средств Украине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что речь идёт о домах в немецкой столице, которые официально принадлежат России. В их числе якобы не находящиеся в пользовании здания, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск.

Одним из инициаторов данного проекта является Лилия Усик – уроженка Украины. Она потребовала от Брюсселя внесения окончательной ясности в данный вопрос.

При этом, проживающие вблизи этих домов граждане рассказали изданию, что один-два раза в год туда приходят русскоговорящие мужчины и косят траву.

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#оппозиция
#украина
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Евросоюз предложил два варианта заморозки российских активов из-за опасений США
23 июля 2024, 23:21

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки российских активов на более длительный период времени. Об этом пишет Bloomberg.
Предложение поступило для того, чтобы развеять опасения США насчёт юридических и финансовых возможностей выдавать Киеву кредиты на 50 миллиардов евро, которые будут погашаться за счёт получаемой от них прибыли.

Согласно первому варианту, будет осуществлена бессрочная заморозка активов Центробанка, которая будет регулярно пересматриваться. По второму варианту санкции будут продляться раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это происходит в настоящее время.

Напомним, что ЕС, США и страны G7 (Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Япония и сами США) несколько месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов, которые планируется покрыть за счёт прибыли от российских замороженных активов.

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#санкции
#активы
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Путину подарили дамасский меч
Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия отношений РФ с Сирией
23 июля 2024, 22:53

Фото: сайт Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину в честь 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений подарили дамасский меч. Об этом сообщает РИА Новости.
Меч вручил сирийский посол в Москве Башар Джаафари, передав его заместителю российского МИД Михаилу Богданову, который также не остался без меча. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил такой же подарок.

Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД России.

Ранее Путин заявил, что развитие связей России и Сирии идет в русле упрочения мира и стабильности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотрудники Мособлизбиркома провели выездные консультации в подмосковных ТИКах
23 июля 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Сотрудники аппарата Избирательной комиссии Московской области оказали методическую и правовую помощь нижестоящим комиссиям. Они провели выездные консультации для ТИКов Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наши специалисты выезжали в городские округа, где в сентябре пройдут выборы в Единый день голосования. Сотрудники регионального избиркома осматривали оформление информационных стендов и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам. Специалисты следили за соблюдением законодательства, давали рекомендации и помогали сотрудникам территориальных избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
За это время представители Мособлизбиркома посетили 28 округов Подмосковья, где в сентябре состоятся выборы.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

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