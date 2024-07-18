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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на этой неделе "мы вступим в бой с «нечистой силой», имея ввиду каноническую Украинскую православную церковь.

«На этой неделе мы вступим в бой с этой нечистой силой «российской псевдоцерковной структурой» – заявил Петр Порошенко, имея в виду каноническую Украинскую православную церковь.





«Новые стратегии власти уже найдены. Вместо 28 июля День крещения Руси будут праздновать 15 июля. В 2018 году Православная церковь Украины провела календарную реформу. Они отменили почитание икон Богородицы и святителя Ионы и предложили «объединиться вокруг Киевского престола», — сообщили в РИА Новости.

На исследование о вероисповедании украинцев тратят более 8 миллионов гривен, но граждане критикуют эту трату.





Каноническая Украинская Православная Церковь остаётся самой многочисленной в стране среди православных общин. Захваченные раскольниками церкви пустуют или закрыты.



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