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На Украине вновь обсуждают вопрос о запрете Украинской православной церкви

18 июля 2024, 10:53
Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на этой неделе "мы вступим в бой с «нечистой силой», имея ввиду каноническую Украинскую православную церковь.
«На этой неделе мы вступим в бой с этой нечистой силой «российской псевдоцерковной структурой» – заявил Петр Порошенко, имея в виду каноническую Украинскую православную церковь.

В Раде он призвал принять закон о церкви, но его призывы не нашли поддержки. Порошенко опоздал со своими лозунгами.



1,5 года назад власти уже пытались штурмом захватить Киево-Печерскую лавру и заводили уголовные дела против священнослужителей.

Они сменили тактику, так как она осуждается международным сообществом. Порошенко придется подождать с запретом на УПЦ ко Дню Крещения Руси.

«Новые стратегии власти уже найдены. Вместо 28 июля День крещения Руси будут праздновать 15 июля. В 2018 году Православная церковь Украины провела календарную реформу. Они отменили почитание икон Богородицы и святителя Ионы и предложили «объединиться вокруг Киевского престола», — сообщили в РИА Новости.

На исследование о вероисповедании украинцев тратят более 8 миллионов гривен, но граждане критикуют эту трату.

Каноническая Украинская Православная Церковь остаётся самой многочисленной в стране среди православных общин. Захваченные раскольниками церкви пустуют или закрыты.

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#новости
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#украина
Стало известно, зачем Зеленскому переговоры с Россией
Глиниасти: Зеленский пригласил Россию за стол переговоров из-за проблем Киева
18 июля 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о приглашении РФ на второй «саммит мира» из-за проблем в Киеве. Об этом в беседе с изданием La Dépêche заявил экс-посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
По словам дипломата, украинское руководство было вынуждено умерить собственные амбиции: представители пророссийски настроенных государств не посетили саммит в Швейцарии, а именно, Китая и Бразилии.

«А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике: ядерная безопасность, свободное перемещение зерновых и обмен заключенными», — прокомментировал Глиниасти.

Бывший посол подчеркнул, что прошлый саммит не возымел дипломатического успеха. По словам швейцарских организаторов, на следующей встрече должна быть Россия.

Зеленский хочет действовать быстро, поскольку боится победы на выборах Дональда Трампа, резюмировал Глиниасти.

Ранее бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, заявлял о необходимости присутствия РФ на втором мирном саммите.

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Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
Глава ЕК фон дер Ляйен обещает превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года
18 июля 2024, 10:45

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный, передает РИА Новости.
Отмечается, что действующая глава ЕК планирует создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность. Фон дер Ляйен отметила, что лучшая инвестиция в европейскую безопасность заключается в финансовой, политической и военной поддержке киевского режима.

По ее словам, финансирование Украины должно продолжаться так долго, как это необходимо. Глава ЕК утверждает, что государства Евросоюза должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.

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Сенатор-демократ Менендес опроверг сообщения СМИ об отставке
CBS: Сенатор-демократ Роберт Менендес опроверг сообщения об отставке
18 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Alejo Vazquez

Сообщения СМИ о своей отставке опроверг американский сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес, сообщает CBS. Известно, что политика признали виновным по делу о коррупции. Он отметил, что ни с кем не разговаривал о своем уходе.
«Мне кажется, меня пытаются вынудить сделать подобное заявление. Любой, кто меня знает, понимает, что это худший способ добиться от меня действия», — сказал Менендес.

Ранее журналисты NBC, ссылаясь на информаторов, сообщали, что сенатор заявил о намерении закончить свою 30-летнюю карьеру в американском конгрессе.

Во вторник стало известно, что суд в Нью-Йорке признал Менендеса виновным по делу о коррупции и работе в качестве незарегистрированного иноагента на Катар и Египет. Политику грозит тюрьма.

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#новости
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Сийярто ответил на бойкот странами Прибалтики встреч ЕС в Венгрии
Сийярто: отказ Прибалтики быть в Венгрии на встречах ЕС говорит про дурной вкус
18 июля 2024, 10:32

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отказ прибалтийских государств посетить неформальные встречи Евросоюза в Венгрии говорит об их дурном вкусе. Такое заявление РИА Новости сделал глава венгерского МИДа Петер Сийярто на полях штаб-квартиры ООН.
«У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — сказал министр.

В июле стало известно, что министры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции хотят пропустить неформальные встречи в Будапеште в начале его председательства в Евросовете после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в РФ.

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#мир
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#венгрия
#евросоюз
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CNN: Пелоси заявила Байдену, что тот не победит Трампа на выборах
18 июля 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден может уничтожить шансы демократов на победу, если не снимет кандидатуру с выборов. Кроме того, согласно результатам опросов, он не опередит своего оппонента Дональда Трампа, сообщает CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Пелоси в недавнем разговоре с ... Байденом в частном порядке заявила, что опросы показывают, что он не может победить Трампа и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок», — передает CNN.

Согласно информаторам, нынешний глава Белого дома возразил ей, что видел опросы, прочащие ему победу в предвыборной гонке. Телеканал отметил, что достоверно неизвестно, сказала ли Пелоси о том, что президент должен снять свою кандидатуру. Выборы в США состоятся 5 ноября.

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#новости
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«Росэлектроника» разработала новый мобильный комплекс защиты от дронов «Леший»
18 июля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак вражеских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Уточняется, что система показала эффективность в рамках испытаний и на сегодняшний день уже поставляется заказчикам. Подавитель, который входит в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и создает помехи, обеспечивая защитный купол.

Благодаря расположению комплекса, гарантируется подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами, в особенности FPV-дронами. Радиус действия — не менее 250 метров с эффективной работой как в стационарном режиме, так и в процессе движения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов
18 июля 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Atstock Productions

Американский предприниматель Илон Маск ответил на критику в свой адрес со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, намеченные на ноябрь.
Джо Байден опубликовал в социальных сетях пост, в котором обвинил Илона Маска в попытке повлиять на результаты президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Президент также разместил ссылку на сайт для сбора пожертвований в поддержку Демократической партии США. На странице сайта размещены фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты, Дональда Трампа.

«Я живу в голове Байдена совершенно бесплатно», — написал Маск в ответ на пост.

Ранее Илон Маск утверждал, что президент США Джо Байден никогда не согласился бы участвовать в дебатах на площадке его социальной сети, где зрители могут наблюдать за происходящим в режиме реального времени и даже задавать вопросы.

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В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского
Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решать украинцам
18 июля 2024, 09:36

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского должны решать украинцы. Об этом информирует РИА Новости.
«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотни россиян хотят получить убежище в Финляндии
18 июля 2024, 09:31

Фото: istockphoto / naumoid

Несколько сотен граждан России ожидают в Финляндии решения о предоставлении им убежища. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные финской иммиграционной службы.
Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приняло решение приостановить разработку общих для всех стран Евросоюза принципов работы с просьбами об убежище от граждан России.

Из-за этого возникла проблема с очередью на рассмотрение заявлений.

«Каждой стране ЕС было поручено разработать собственные принципы работы с просителями убежища, и они начали применяться только весной 2024 года. Согласно обновлённым инструкциям, каждый случай рассматривается иммиграционными службами индивидуально, учитывая риски для заявителей и последствия отказа в убежище. По данным иммиграционной службы Финляндии, 714 граждан России обратились с прошением об убежище. На данный момент на рассмотрении находятся более 1100 таких заявлений, из них 400 — от женщин», — сообщили в Газета.ру.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется открыть сухопутную границу с Россией из-за наплыва мигрантов, которые могут запросить убежище в Финляндии. Это должно предотвратить новый антимиграционный закон, который, по мнению критиков, нарушает права человека.

Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России.

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