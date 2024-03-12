На Украине заявили о капитуляции перед Польшей

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Украина полностью капитулировала перед Польшей ради своих экономических интересов, заявил киевский аналитик Алексей Кущ, передает РИА Новости.
По его словам, угроза Киева направить иск к Варшаве во Всемирную торговую организацию (ВТО) провалилась, и теперь «Украина проиграла эту торговую войну».
По мнению Куща, Киев намекал на то, что сельскохозяйственная и сырьевая экономика страны, не входящей в ЕС, не нужна Европе. Без изменения структуры экономики членство в ЕС невозможно, это вполне естественно, резюмировал эксперт.
10 марта Европейская комиссия (ЕК) отклонила просьбу польских фермеров запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
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По мнению Куща, Киев намекал на то, что сельскохозяйственная и сырьевая экономика страны, не входящей в ЕС, не нужна Европе. Без изменения структуры экономики членство в ЕС невозможно, это вполне естественно, резюмировал эксперт.
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Александр Климов