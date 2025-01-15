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За три года Болгария пережила семь выборов и не исключено, что скоро пройдут новые, потому заявления о праве страны претендовать на территории южной части Одесской области скорее вызваны политической партийной борьбой, чем реальной возможностью поучаствовать в разделе территорий Украины, с которыми нет даже общих границ. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев, комментируя соответствующее выступление лидера болгарской политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова.
«Подобные заявления преследуют несколько целей. Первая. Попытка набрать политические очки внутри страны. Вторая. Обратить внимание на притеснение болгар на Украине. Третья. Поиграть лишний раз на том, что Болгария не должна участвовать в вооружении страны, где притесняют этнических болгар», — поделился Трухачев своей точкой зрения с Общественной Службой Новостей.Тем временем сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку ВСУ атаковать компрессорную газовую станцию «Русская». В беседе с RT он подчеркнул, что киевскому режиму «наплевать на европейскую солидарность». По его мнению, в ухудшении ситуации с энергоносителями заинтересованы Штаты, которые получают повышенный спрос на свой СПГ.
«Хотя его тоже уже не хватает, и цены продолжают расти. Вот вся политика этих деятелей из Киева свидетельствует о том, что к власти в Киеве пришли, конечно, неонацисты, которые думают не о людях, а исключительно о достижении своих собственных корыстных целей», — пояснил сенатор.Читайте также:
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