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Киеву придется подписать любой договор с Россией по приказу стран Запада. В этом уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Нынешний Киев представляет собой абсолютно марионеточный режим. Что ему скажут, то он и сделает. Если будут какие-то формальные действия — что-то подписать и так далее, — надо их позвать, пусть подпишут», — сказал Климов в беседе с NEWS.ru.
Он напомнил, что в подобной ситуации был Адольф Гитлер, когда США, Британия и Россия договорились, а немецкое командование вызвали только для подписания бумаг.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины из-за отсутствия экономической выгоды.
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