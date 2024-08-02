На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

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Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в ближайшие месяцы, передает Ura.ru.
В эфире украинского телемарафона он сообщил, что «работа идет», включая над нанесением дальних ударов и уничтожению сооружений в Керченском проливе. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть шанс.
Ранее депутат Государственной Думы, представитель от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрыв Крымского моста преступлением без срока давности.
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«Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении», – отметил глава ГУР Украины.
Ранее депутат Государственной Думы, представитель от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрыв Крымского моста преступлением без срока давности.
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* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Александр Климов