Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на жизнь которого было совершено покушение, пройдёт контрольное обследование 27 мая.
«Сегодняшнее состояние здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования», — пишет РИА Новости, ссылаясь на слова представителей больницы, в которой проходит лечение Фицо.
Напомним, покушение на словацкого премьера было совершено 15 мая 2024. На выходе из здания, в котором проходило заседание правительства в городе Гандлова, на Фицо напал вооружённые пистолетом мужчина. Подозреваемый произвёл четыре выстрела, которые пришлись на живот, грудь и голову политика.
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Евгения Парфентьева