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На Украине заявили о росте домашнего насилия

«Украинская правда»: На Украине фиксируют растет домашнее насилие
31 марта 2024, 02:44
Фото: iStock/lolostock

Фото: iStock/lolostock

В Украине растет число случаев домашнего насилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
В связи с этим Верховная Рада решила открыть для обсуждения законопроект об усилении ответственности в случаях домашнего насилия или насилия по половому признаку.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев домашнего насилия. При этом количество зарегистрированных уголовных преступлений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных–- на 36%. По прогнозам Аналитического центра МВД Украины, в этом году ожидается рост административных правонарушений на 21%, а уголовных – на 30%.


Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) РФ встал на защиту жертв домашнего насилия. Согласно решению, районные суды обязаны рассматривать подобные дела.

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#украина
#верховная рада
#законопроект
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Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной
По Берлину прошла волна массовых демонстраций за мирные переговоры по Украине
31 марта 2024, 03:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Берлине прошла демонстрация в поддержку мирных переговоров на Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщает РИА Новости.
В демонстрации на Карл-Маркс-штрассе приняли участие тысячи человек. Демонстрация прошла под названием «Боеспособность? Никогда больше». Выступающие призывали власти Германии прекратить поставки оружия в зонe проведения специальной военной операции и работать на благо мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и нежелании вести переговоры. По словам главы ведомства, победа России «поставит под угрозу европейскую безопасность и международный порядок».

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#оружие
#митинг
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«Россиянам не рады»: Мэр Парижа – об участии России на Олимпийских играх
31 марта 2024, 02:29

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает газета Le Monde, ссылаясь заявление мэра Парижа Анн Идальго.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», – резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. В то же время спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию (СВО), и спортсмены, связанные с российскими и белорусскими военными и спецслужбами, не были допущены к участию в Играх. Кроме того, Игры пропустят спортсмены, представляющие командные соревнования.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Во Франции подвергли критике план Макрона по Украине
Echos: Французские военные не способны изменить ситуацию на поле боя Украины
31 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/SimonLukas

Отправка французских войск на Украину для поддержки ВСУ никоим образом не изменит ситуацию на поле боя, пишет издание Echos.
«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», – сказано в статье.

Франция не может изменить ситуацию с помощью военной силы. Автор статьи признает, что это может увеличить российские потери, но не повлияет на ситуацию на линии фронта. Согласно материалу, у российской армии есть управляемые бомбы и другое мощное оружие.

Ранее лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон «становится все более одиноком и смешным» из-за своей агрессивной риторики в отношении России. Эксперт также призвал общественность «остановить безумца Макрона».

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#франция
#украина
#военные
#сво
#россия
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«Богохульство»: Штаб Трампа – о назначении Байденом Дня видимости трансгендеров*
31 марта 2024, 00:55

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал от американского лидера Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за назначение Дня видимости трансгендеров* на Пасхальное воскресенье, сообщает The Daily Wire.
Окружение Трампа назвало решение нынешнего главы Белого дома богохульством. Штаб политика также подчеркнул, что это еще один пример «нападения на христианскую веру» со стороны администрации Байдена.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в рамках своей избирательной кампании на пост президента США начал продажу Библии.

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«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Илон Маск: Киев рискует потерять доступ к Черному морю
31 марта 2024, 00:41

Фото: iStock/NickolayV

В случае затяжного конфликта с Россией Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети ​X.
«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», – написал Маск.

Ранее миллиардер и предприниматель заявил, что в случае победы демократов на предстоящих выборах США «наступит конец».

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«Азербайджан ищет повод для войны»: Пашинян раскритиковал Баку
Пашинян: Азербайджан ищет повод для войны
31 марта 2024, 00:12

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет предлог для начала новой широкомасштабной войны. Премьер-министр сообщи об этом на встрече с членами своей партии, видеозапись его выступления доступна на странице политика в Facebook*.
Пашинян заявил, что Азербайджан может воспользоваться ситуацией вокруг четырех деревень, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в 1990-х годах.

«И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти села, о которых говорит Азербайджан», – заявил он.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не договорились о демаркационной карте. Премьер-министр добавил, что Баку и Ереван понимают необходимость процесса демаркации, который должен быть основан на Алма-Атинской декларации, что означает «отражение на земле самых свежих границ советского периода».

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Симоньян опубликовала доказательства присутствия украинских военных в РДК*
Симоньян: боевики РДК* перед нападением на Козинку общались на украинском языке
30 марта 2024, 23:49

Фото: iStock/DedMityay

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян представила в своем Telegram-канале доказательства присутствия украинских военных в рядах запрещенной в России террористической организации «Русская добровольческая армия»* (РДК).
Симоньян опубликовала запись с камеры, сделанную российским военным. На кадрах видно, что члены РДК носят желтые повязки, указывающие на принадлежность к Вооруженным силам Украины (ВСУ), и говорят на украинском языке. На первом видео боевики стоят в лесу, а на втором – передвигаются на автомобиле.

«Еще кое-что из рубрики "Крайне интересное" оказалось у меня. Вот такой вот 'Русский добровольческий корпус' — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — написала Симоньян.

Также она отметила, что съемка была сделана незадолго до атаки на Козинку в Белгородской области.

Как сообщается, 20 марта российские войска полностью уничтожили диверсантов в населенном пункте Козинка Белгородской области. Затем ВС РФ атаковали базы диверсантов в приграничном районе.

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Назван возможный преемник президента Турции
WSJ: Возможным приемником Эрдогана может стать совладелец производителя Baykar
30 марта 2024, 22:50

Фото: сайт Кремля

Обозреватель газеты WSJ Джаред Малсин заявил, что возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать совладелец турецкой компании по производству беспилотников Baykar Сельчук Байрактар.
В публикации говорится, что в настоящее время 44-летний бизнесмен является одним из самых популярных общественных деятелей Турции. При этом его сторонники планируют выдвинуть кандидатуру Байрактара на пост главы государства.

Отмечается, что мужчина женат на дочери Эрдогана.

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Слуцкий: торг с Украиной за ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области неуместен
30 марта 2024, 22:02

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о возвращении Украине территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей неуместны, так как это невозможно. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Слуцкий заметил намерения «поторговаться» за территории, присоединённые к России, в интервью президента Украины Владимира Зеленского.

«Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг неуместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем!», — подчеркнул лидер ЛДПР.

По его мнению, переговоры Москвы и Киева возможны только при учёте «сложившихся территориальных реалий».

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