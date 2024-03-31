На Украине заявили о росте домашнего насилия

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В Украине растет число случаев домашнего насилия, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».
В связи с этим Верховная Рада решила открыть для обсуждения законопроект об усилении ответственности в случаях домашнего насилия или насилия по половому признаку.
По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев домашнего насилия. При этом количество зарегистрированных уголовных преступлений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных–- на 36%. По прогнозам Аналитического центра МВД Украины, в этом году ожидается рост административных правонарушений на 21%, а уголовных – на 30%.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) РФ встал на защиту жертв домашнего насилия. Согласно решению, районные суды обязаны рассматривать подобные дела.
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По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев домашнего насилия. При этом количество зарегистрированных уголовных преступлений, связанных с домашним насилием, увеличилось на 80%, а административных–- на 36%. По прогнозам Аналитического центра МВД Украины, в этом году ожидается рост административных правонарушений на 21%, а уголовных – на 30%.
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Александр Климов