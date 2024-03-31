«Россиянам не рады»: Мэр Парижа – об участии России на Олимпийских играх

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Российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает газета Le Monde, ссылаясь заявление мэра Парижа Анн Идальго.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», – резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. В то же время спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию (СВО), и спортсмены, связанные с российскими и белорусскими военными и спецслужбами, не были допущены к участию в Играх. Кроме того, Игры пропустят спортсмены, представляющие командные соревнования.
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Александр Климов