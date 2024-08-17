На Украине заявили о скором запрете канонической УПЦ

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) вскоре будет запрещена в стране. Как сообщает ТАСС, такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Рада».
«Российская церковь на Украине (УПЦ) будет запрещена. Законопроект предусматривает ее немедленный запрет», – сообщил спикер парламента.
Он подчеркнул, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, будет дано девять месяцев на разрыв связей с Москвой. В противном случае суд может признать эти организации прекратившими свою деятельность, а «эксперты» примут решение о закрытии храмов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ.
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Александр Климов