Всеукраинский совет церквей поддержал инициативу о запрете УПЦ

Фото: iStock/Ivan Murauyou
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление представители совета сделали во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Зеленским.
Они отметили, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.
В связи с этим они поддержали инициативу Зеленского о запрете УПЦ, у которой, как утверждают власти, имеются связи с Русской православной церковью (РПЦ) и Россией и целом.
Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит укрепить «духовную независимость» Украины.
Днём ранее депутаты Верховной рады внесли окончательные правки в законопроект о запрете УПЦ. Его вынесут на голосование уже на предстоящей неделе.
Читайте также:
Зеленский не отзывает закон о запрете Украинской православной церкви
Отменят православную церковь? Зеленский анонсировал радикальные изменения на Украине
Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ
В связи с этим они поддержали инициативу Зеленского о запрете УПЦ, у которой, как утверждают власти, имеются связи с Русской православной церковью (РПЦ) и Россией и целом.
Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит укрепить «духовную независимость» Украины.
Днём ранее депутаты Верховной рады внесли окончательные правки в законопроект о запрете УПЦ. Его вынесут на голосование уже на предстоящей неделе.
Читайте также:
Зеленский не отзывает закон о запрете Украинской православной церкви
Отменят православную церковь? Зеленский анонсировал радикальные изменения на Украине
Россия ведёт с Украиной переговоры об освобождении пяти служителей УПЦ
Анастасия Чинкова