«Сатанисты»: Захарова высказалась о запрете УПЦ на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее сообщение она разместила в своем телеграм-канале.
«Сатанисты», — написала Захарова, комментируя новость.Заявление о своей поддержке запрещающего УПЦ законопроекта Всеукраинский совет церквей разместил на своем сайте. Во время видеоконференции с Зеленским совет отметил, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.
Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта якобы позволит укрепить «духовную независимость» Украины.
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