«Сатанисты»: Захарова высказалась о запрете УПЦ на Украине

Бойцы ВС РФ в Курской области уничтожили ДРГ с украинским флагом, которая пыталась прорваться в одно из сел для съемки «тик-токов» с «медийной перемогой». Об этом пишет телеграм-канал Readovka, прикрепляя видео с поверженными боевиками ВСУ. Диверсанты рассчитывают при помощи видеозаписей с установкой флагов навести панику среди населения, говорится в сообщении.