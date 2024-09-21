На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи

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Украинские правоохранительные органы обратились к компаниям мобильной связи с просьбой предоставить персональные данные некоторых граждан, это никак не афишируется. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».
«Я знаю о том, что, к сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц», – заявил Волынец.
Парламентарий также отметил, что прослушиваются «абсолютно все».
Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верит в возвращение военнослужащих из-за рубежа. По его словам, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже прибыли.
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