Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм

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Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич указал ей на многочисленные факты, которые говорят о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. Внимание Сполярич в том числе обратили на то, как ВСУ обращается с мирным населением и военнопленными.
«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в сообщении ведомства.В МИД также добавили, что стороны обсудили работу в гуманитарной сфере на Ближнем Востоке, странах Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам деятельности МККК в России. Достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении взаимодействия», — заключили в дипведомстве.Читайте также:
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