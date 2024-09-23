Стало известно о записке подозреваемого во втором покушении на Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Райан Роут, которого подозревают во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, оставил своему другу послание, где сказано о будущем нападении, информирует издание The Washington Post.
«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел тебя. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен», — сказано в послании, которое стало частью судебной документации.
Уточняется, что фигурант был готов заплатить шестизначную сумму способному завершить «работу».
В Трампа стреляли во Флориде, когда тот был в гольф-клубе 15 сентября. Сообщалось, что политик был в полукилометре от эпицентра случившегося.
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Никита Кротов