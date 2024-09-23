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Каждый понесет персональную ответственность за поставки оружия Украине, и это должно понимать любое государство Европы, помогающее киевскому режиму, заявил телеканалу «Россия-24» сенатор СФ Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что «никакой консолидированной ответственности здесь не будет».
«Каждый ответит за себя», — добавил сенатор.Российская сторона не раз отмечала, что оружейные поставки Украине только затягивают конфликт, а не решают его. Подчеркивалось, что подобные грузы будут законной целью для ВС РФ.
Ранее сообщалось, что Запад вдвое урезал финансовую помощь Киеву. Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации.
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Никита Кротов