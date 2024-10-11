На Украине жалуются, что старшеклассники бегут из страны

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Многие украинские старшеклассники, особенно мальчики, покидают страну, заявил министр образования Украины Оксен Лисовой. Его заявление приводит украинское издание «Страна». По словам чиновника, властям приходится разными способами заставлять их остаться.
«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — пожаловался он.Напомним, в начале октября на Украине внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает обязать 17-летних подростков самостоятельно вставать на воинский учет через военкомат или электронный кабинет.
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