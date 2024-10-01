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На Украине происходит спад мобилизации, заявил NV нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Сейчас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было», — сказал член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке.
По его словам, ситуация стала хуже, если сравнивать с периодом после того, как приняли законопроекты об ужесточении мобилизации.
По мнению Костенко, во всем виноват глава киевского режима Владимир Зеленский и его кабмин. Нардеп призвал к радикальным мерам, включая снижение возраста призывников.
«…Нужно, чтобы верховный главком, министр брали на себя ответственность, просили депутатов и использовали различные методы. Это снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти служить по контракту», — резюмировал нардеп.
После ужесточения мобилизации на Украине население республики пытается покинуть ее всеми возможными способами, включая радикальные, а именно, нападение на военкомов, пограничников и так далее.
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Никита Кротов