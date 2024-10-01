В Раде заявили о снижении уровня мобилизации на Украине

Храм, а также мемориал павшим в 1943 году воинам и ДК пострадали в Тишанке под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.