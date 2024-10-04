На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке

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Правительство Украины в два раза сократило срок явки в военкомат по повестке, теперь военнообязанные должны сделать это за семь дней. Об этом сообщается в постановлении украинского кабмина.
Отмечается, что в тексте документа говорится о внесении изменений в сроки явки в военкомат по повестке. Так, жители областных центров должны в случае получения повестки явиться в военкомат в течение недели, а жителям других населённых пунктов даётся на это 10 дней.
Напомним, что в предыдущей версии документа в военкомат необходимо было явиться в течение 14 дней. Это правило действовало во всех населённых пунктов Украины.
Ранее сообщалось, что всеобщая мобилизация на Украине привела к серьёзному дефициту кадров на предприятиях страны.
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Напомним, что в предыдущей версии документа в военкомат необходимо было явиться в течение 14 дней. Это правило действовало во всех населённых пунктов Украины.
Ранее сообщалось, что всеобщая мобилизация на Украине привела к серьёзному дефициту кадров на предприятиях страны.
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Анастасия Чинкова