На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет

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Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет, в связи с нехваткой молодых людей в зону боевых действий. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что в стране наблюдаются серьёзные проблемы с количеством и качеством мобилизации. Она была удовлетворительной до середины 2022 года, когда в военкоматы стояли очереди из мотивированных добровольцев.
В настоящее время ВСУ испытывают существенную нехватку молодых людей на фронте. Костенко отметил, что ему пишут американские конгрессмены, возмущённые тем, что Украина на призывает мужчин моложе 25 лет.
В связи с этим депутат призвал начать мобилизовать молодых парней с 20 лет.
Ранее, в апреле этого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
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В настоящее время ВСУ испытывают существенную нехватку молодых людей на фронте. Костенко отметил, что ему пишут американские конгрессмены, возмущённые тем, что Украина на призывает мужчин моложе 25 лет.
В связи с этим депутат призвал начать мобилизовать молодых парней с 20 лет.
Ранее, в апреле этого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
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Анастасия Чинкова