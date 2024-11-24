На украинский саммит по зерну приехали только два высокопоставленных иностранных политика

Фото: iStock/alzay
На саммит в Киеве «Зерно с Украины» приехали только два высокопоставленных политика — еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский. Об этом информирует Novinky.
Отмечается, что также на саммите выступили представители правительства Украины — премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига. По данным источника, по видеосвязи к саммиту присоединились лидеры Эстонии, Швейцарии, Коста-Рики Родриго, Люксембурга и Финляндии.
Гуманитарная продовольственная программа «Зерно с Украины» была запущена в ноябре 2022 года Владимиром Зеленским для поставок зерна в беднейшие страны Африки.
Напомним, РФ на фоне введения Европейским союзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества.
Читайте также:
Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур
Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн
Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
Гуманитарная продовольственная программа «Зерно с Украины» была запущена в ноябре 2022 года Владимиром Зеленским для поставок зерна в беднейшие страны Африки.
Напомним, РФ на фоне введения Европейским союзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества.
Читайте также:
Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур
Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн
Экспорт подмосковного зерна за год вырос более чем в шесть раз
Екатерина Коршунова