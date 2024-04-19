На Урал спецпоездом доставили трофейную технику из зоны СВО

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В Екатеринбург прибыл поезд с трофейной техникой из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.
Экспонаты подбитых танков и боевых машин были выставлены на открытых платформах поезда Минобороны РФ. Состав уже проехал через десятки регионов России. Теперь поезд отправляется обратно в Москву.
По информации портала, посетить выставку может любой желающий. На перронах организованы полевые кухни. В вагонах поездов находятся экспозиции, посвященные технике и экипировке ВС РФ.
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Анастасия Хохлова