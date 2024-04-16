«Царь-танк»: в зоне СВО обнаружена новая боевая машина на базе Т-80БВ

Фото: IStock/Dmitry Andreev
В зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина, пишет «Российская газета».
Как сообщает издание, боевую машину отличает присутствие цепей, траков и резиновых экранов. И это не считая традиционных антидроновых решеток, защищающих танк со всех направлений. Кроме этого, Т-80БВ оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».
Как отметил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «странно».
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Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».
Как отметил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «странно».
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Алёна Самарева